Chci z vlády pryč, dohodl jsem se s premiérem, řekl Ťok serveru Novinky.cz

Dan Ťok hovořil o svém možném konci již dříve. Když první vláda Andreje Babiše nezískala důvěru a Babiš sestavoval druhý kabinet, dal Ťok najevo, že by v něm již nechtěl být. Nakonec však zůstal.

Bude Ťok sám? S Novákovou Babiš nemluvil

V blízké budoucnosti by mohli vládu kromě něj opustit i další členové. Spekuluje se, že by premiér Babiš mohl nahradit i ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO) nebo ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Nováková sama ještě neví, co ji čeká. „Je to na panu premiérovi, jak se rozhodne,“ uvedla a dodala, že s ní o setrvání ve vládě Babiš nehovořil.

Jasněji by mohlo být ve středu, kdy se Babiš sejde s prezidentem Milošem Zemanem, aby možné změny ve vládě probrali.