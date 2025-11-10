MAPA: Silniční síť Římské říše byla výrazně delší, než se myslelo


před 1 hhodinou

Cesty využívané v antickém Římě měřily nejméně 299 tisíc kilometrů, což je zhruba o 100 tisíc kilometrů více, než uváděly předchozí práce archeologů a historiků, vyplývá z výzkumu, který tento týden zveřejnil vědecký časopis Nature. Ani toto číslo ale zřejmě není konečné, říká jeden z autorů, český vědec Adam Pažout z Autonomní univerzity v Barceloně. Mimo území Itálie pak často neplatí, že všechny cesty vedly do Říma.

Předchozí výzkumy a mapy uváděly římské cesty o délce zhruba 188 tisíc kilometrů. Nový odhad je tak přibližně o padesát procent vyšší. Výzkumníci v rámci mnohaletého bádání procházeli již vydané publikace, archeologické zprávy a další zaznamenané poznatky. Díky tomu shromáždili informace především o vedlejších a lokálních cestách, které fungovaly na území antické Římské říše.

„Nová mapa tak neukazuje jen hlavní silnice, které se objevují v různých pramenech, ale také sekundární silnice. A právě tam vidíme ten obrovský nárůst,“ uvedl Pažout.

„Cest, které se používaly v římské době, je alespoň 300 tisíc kilometrů. Ale spíše více,“ doplňuje Pažout. Podle něj ani současný výzkum nepokryl detailně některé regiony někdejší říše, protože tam chybí informace z archeologických a historických výzkumů. Výzkum umožnil lépe zmapovat římské cesty na Pyrenejském poloostrově, v Řecku či v severní Africe.

Pro Římskou říši byla hustá síť cest zásadní. „Řím byl předmoderní impérium, které pokrývalo několik milionů čtverečních kilometrů. Dopravní síť byla tím, co ho drželo pohromadě,“ poukázal Pažout. Silnice sloužily pro poštovní službu, přesun vojáků a úředníků i pro obchod. „Moc se projektuje z Říma do provincií po celé Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe právě skrze silnice,“ dodal. Kromě pozemních komunikací pak antický Řím velmi spoléhal i na námořní a říční trasy, které se navzájem doplňovaly.

V rámci výzkumu vědci zveřejnili interaktivní mapu, která ukazuje zmapované starořímské cesty a základní údaje o nich. Nový nástroj nemá sloužit jen odborné komunitě, ale i široké veřejnosti. Právě od ní autoři zaznamenávají kladné ohlasy, sdělil Pažout.

Moderní silnice kopírují ty římské

Nástroj umožňuje zobrazit vedle cest používaných v antice i ty současné. V některých oblastech se trasy nápadně překrývají. „Mnoho římských silnic v západní Evropě a ve středomořské oblasti se používalo dále – ve středověku i v moderní době,“ uvádí Pažout. Tato kontinuita je podle něj dobře patrná v oblastech, kde se struktura nejvýznamnějších měst a sídel příliš nezměnila. „Někdy je to dáno také terénem, například v horských průsmycích,“ dodal.

Archeologové našli na Slovensku poprvé římský akvadukt
Římský akvadukt na Slovensku se našel v Rusovcích

Známé rčení, že všechny cesty vedou do Říma, podle dalšího výzkumu, na němž se Pažout podílí, platí především pro Apeninský poloostrov. Řím však těžil ze své polohy ve středomořské oblasti a měl klíčovou pozici pro námořní spoje. „Když se ale podíváme pouze na silniční síť, tak Řím úplně centrální není,“ poznamenal Pažout.

Výzkum, který mapoval římské cesty v antice, vedly dvě instituce – Univerzita v Aarhusu a Autonomní univerzita v Barceloně – spolu s řadou expertů na jednotlivé oblasti.

Odkaz na studii
Xixao

Podrobnosti licence zde.

