Deset let po Pařížské dohodě se vědci obávají, že je mrtvá


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, Reuters, ČTK, WMO

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu byla uzavřena přesně před deseti lety, 12. prosince 2015, vstoupila ale v platnost až skoro o rok později – v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, se má oteplování udržet pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Průměrné teploty i emise skleníkových plynů se ale stále zvyšují.

„Historicky poprvé se největší světoví emitenti (skleníkových plynů) přihlásili k nějaké své odpovědnosti. To je klíčová zpráva. Evropa a několik dalších států už v tom nebudou samy. Pro mne je to určitý zlom,“ komentoval ji tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Smlouva, kterou podepsala drtivá většina států světa, ukládá všem smluvním stranám povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky a plnit je. Na základě dohody se tedy i Česko společně s ostatními členskými státy EU zavázalo ke společnému cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Tyto cíle se ale postupně měnily a stávají se u řady zemí ambicióznějšími.

Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně, říká nová studie
Ilustrační foto

Pařížská smlouva ale vymezila také okruhy spolupráce při řešení ztrát a škod způsobených negativními dopady změny klimatu mezi smluvními stranami a potvrdila povinnost rozvinutých států poskytovat finanční podporu rozvojovým zemím. Na finanční podpoře se mohou dobrovolně podílet i ostatní státy. Poprvé se tak jasně připustilo, že hospodářská situace v rozvojových státech se vyvíjí a že některé z nich jsou už samy schopné podílet se na financování ochrany klimatu.

Americké peripetie

Smlouvu ratifikovala drtivá většina zemí, Česko roku 2017. Írán, Libye, Jemen ji neratifikovaly nikdy.

Spojené státy, které jsou po Číně druhým největším producentem oxidu uhličitého, od smlouvy v červnu 2017 odstoupily, když někdejší americký prezident Donald Trump uvedl, že dohoda by stála Američany biliony dolarů, zrušila pracovní místa a brzdila ropný, plynárenský, uhelný a zpracovatelský průmysl.

Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala
Ilustrační foto

Joe Biden pak opět USA učinil členem, takže ve skutečnosti byly mimo dohodu jen krátce mezi listopadem 2020 a únorem 2021.

Když získal Donald Trump svůj druhý prezidentský mandát, vydal exekutivní příkaz a vláda zahájila proces opětovného vystoupení z Pařížské dohody. Formálně Spojené státy dohodu opustí v lednu příštího roku.

Předek Pařížské dohody se narodil v Japonsku

Pařížská úmluva nahradila Kjótský protokol o snížení emisí skleníkových plynů, na kterém se dohodli zástupci 159 zemí v prosinci 1997 v japonském Kjótu a který vstoupil v platnost v únoru 2005. Podle dokumentu měly být v letech 2008 až 2012 sníženy celkové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990.

Kjótský protokol o snížení emisí skleníkových plynů byl protokolem k Rámcové konvenci OSN o změnách klimatu (UNFCCC), která byla přijata v červnu 1992 v Riu de Janeiro a vstoupila v platnost v březnu 1994. Zlomem se stala konference o změnách klimatu v Dauhá, kde byla platnost Kjótského protokolu prodloužena do roku 2020.

USA Kjótský protokol podepsaly, ale odmítly jej ratifikovat s tím, že by poškodil jejich hospodářství, a protože se ke konkrétnímu závazku snižování emisí nepřipojily Čína a Indie.

Hosté Událostí, komentářů debatovali o klimatických cílech EU
Události, komentáře (11. 12. 2025)

Je realistická, nebo mrtvá?

Podle drtivé většiny expertů už lidstvo přišlo o šanci udržet globální oteplování pod hodnotou 1,5 stupně. Meteorologický úřad OSN předvídá, že průměrné teploty ve světě s 80procentní pravděpodobností v alespoň jednom z následujících pěti let dosáhnou nárůstu o více než 1,5 stupně Celsia oproti období před průmyslovou revolucí, a překročí tak limit stanovený v Pařížské dohodě. Omezení nárůstu pod 1,5 stupně má podle shody vědců omezit negativní dopady klimatické změny jako sucha, vln veder i náhlých přívalů deště.

Emise oxidu uhličitého vytvořené pálením fosilních paliv, které jsou hlavní příčinou klimatické změny, v posledních letech stále rostou, a to na stále vyšší rekordní maxima navzdory mezinárodním dohodám, které mají za cíl je omezit. Uhlí, ropa a plyn stále tvoří zhruba tři čtvrtiny světových zdrojů energie.

„Pařížská dohoda je – i z odstupu deseti let – přelomová, protože svět se shodl na společném cíli zastavit klimatickou krizi a globální jednání přestala stagnovat,“ poznamenal Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci
Následky povodní v Thajsku

Podle klimatologů a ekologů dohoda výrazně posílila mezinárodní spolupráci. „Na datech vidíme progres, který dohodnutý rámec přinesl. Globální oteplování, které bylo před deseti lety na trajektorii ke čtyřem stupňům Celsia, se dnes odhaduje na 2,5 stupně Celsia,“ uvedla Miriam Macurová z české pobočky Greenpeace.

Klimatolog Radim Tolasz dodal, že růst emisí globálně zpomaluje, a v některých regionech se dokonce už zastavil či klesá, což je výsledek, který dohoda očekávala až po roce 2030.

Odborníci se shodují v tom, že pařížská dohoda udržuje světovou pozornost na změně klimatu, ale že současné tempo a ambice nestačí. „Globální společenství potřebuje vyšší politické ambice a akci, zejména jasné kroky k rychlému a spravedlivému ukončení využívání fosilních paliv a zajištění dostatečných financí pro adaptaci a modernizaci,“ řekla Macurová.

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva
Klimatická konference COP30 v Brazílii

Výběr redakce

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

13:18Aktualizovánopřed 24 mminutami
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 25 mminutami
USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

02:12Aktualizovánopřed 28 mminutami
V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

před 36 mminutami
Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku

Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku

před 1 hhodinou
Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

14:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

09:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Deset let po Pařížské dohodě se vědci obávají, že je mrtvá

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu byla uzavřena přesně před deseti lety, 12. prosince 2015, vstoupila ale v platnost až skoro o rok později – v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, se má oteplování udržet pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Průměrné teploty i emise skleníkových plynů se ale stále zvyšují.
před 7 mminutami

AI umí znepokojivě účinně ovlivňovat voliče, ukazují dvě studie

Nové výzkumy ukazují, že chatboty mohou velmi silně ovlivňovat rozhodování voličů. Výsledky, které vydaly odborné časopisy Nature a Science, podle autorů vyvolávají zásadní otázky ohledně role umělé inteligence v budoucích volbách.
před 2 hhodinami

Publikace Martina Rychlíka provede Dějinami skalpování

Vyšly Dějiny skalpování. Držitel Litery za publicistiku Martin Rychlík se v rozsáhlé publikaci věnuje zvyku zbavovat nepřítele vlasů s částí kůže napříč historií lidstva. Nabourává přitom i zažité představy.
před 2 hhodinami

Věčné chemikálie ve vodě škodí dětskému zdraví i peněženkám

Negativní dopady na zdraví, které způsobují takzvané věčné chemikálie v pitné vodě, stojí Spojené státy v současné době už nejméně osm miliard dolarů (160 miliard korun) ročně v sociálních nákladech. Popsali to vědci z Arizonské univerzity.
před 5 hhodinami

Osamělost zvyšuje riziko srdečních onemocnění

Nedostatek sociálních vazeb a osamělost mají vliv na riziko srdečního onemocnění. Lidé s omezenými sociálními kontakty čelí podle dlouhodobých studií o zhruba třicet procent vyššímu riziku úmrtí na srdeční a cévní onemocnění, upozornili zástupci České kardiologické společnosti.
před 6 hhodinami

Mezi bobrem a surikatou. Člověk patří mezi nejmonogamnější savce, ukázal výzkum

Studie vědců z Cambridge se pokusila sestavit žebříček nejvíce monogamních druhů savců. Podle starších odhadů patří člověk na hranu mezi monogamními a polygamními druhy, nový detailnější výzkum ho nicméně řadí pod vrchol pomyslné „hitparády“ monogamie.
před 9 hhodinami

Alkohol poškozuje DNA a působí rakovinu, buňky se mu brání, ukazuje český výzkum

Alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu, zjistila studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Buňky se dle výzkumu poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature, uvedl ÚOCHB. V míře, která poškozuje zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.
včera v 14:53

Lidé si ochočili oheň o 350 tisíc let dříve, než se předpokládalo, hlásí vědci

Objev zažehnutí ohně měl prehistorického člověka vrhnout na dráhu směřující k modernímu lidstvu. Doposud se vědci domnívali, že se toto odehrálo relativně nedávno. Nový objev ale posouvá „zkrocení“ tohoto živlu o statisíce let dál do minulosti.
včera v 12:42
Načítání...