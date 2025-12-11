Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající k tomuto jevu, jako jsou sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě, píše deník The Washington Post (WP).
„Myslím, že jde o jeden z nejdramatičtějších případů cenzury, které jsme v oblasti klimatu zaznamenali,“ uvedl Daniel Swain, klimatický vědec z Kalifornské univerzity. Čím dál více webových stránek na toto téma v USA dle něj zcela mizí z internetu, případně je nahrazují nesprávné informace.
Ještě v říjnu stránka agentury o příčinách změny klimatu nabízela vyjádření Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o tom, že „je nezpochybnitelné, že lidský vliv způsobil oteplení atmosféry, oceánů a pevniny.“ Toto jasné stanovisko teď z webu EPA zmizelo. Agentura současně smazala také stránku popisující klíčové ukazatele změny klimatu – stoupající hladinu moří a ubývající arktický led.
Americký prezident Donald Trump opakovaně vystupuje proti obnovitelné energii, volá po větší těžbě na území Spojených států a jeho administrativa učinila škrty v té oblasti výzkumu a vývoje, jejímž cílem je zmírnit dopady klimatické změny, připomíná agentura AFP.
Změna pravidel
„Na rozdíl od předešlých administrativ se Trumpova EPA soustředí na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň podporuje velký americký vzestup, nikoliv levicové politické agendy,“ řekla pro WP tisková mluvčí agentury Brigit Hirschová.
EPA provedla na webu ohledně klimatické změny ještě další čistku: smazala totiž také odpovědi na často kladené otázky jako „Existuje mezi vědci shoda, že lidská činnost způsobuje dnešní změnu klimatu?“ a dotazy ohledně toho, jaký dopad může mít změna klimatu na lidské zdraví. Z webu rovněž zmizely informace o dopadu změny klimatu na zdraví dětí a osob s nízkými příjmy.