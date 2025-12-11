Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající k tomuto jevu, jako jsou sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě, píše deník The Washington Post (WP).

„Myslím, že jde o jeden z nejdramatičtějších případů cenzury, které jsme v oblasti klimatu zaznamenali,“ uvedl Daniel Swain, klimatický vědec z Kalifornské univerzity. Čím dál více webových stránek na toto téma v USA dle něj zcela mizí z internetu, případně je nahrazují nesprávné informace.

Ještě v říjnu stránka agentury o příčinách změny klimatu nabízela vyjádření Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o tom, že „je nezpochybnitelné, že lidský vliv způsobil oteplení atmosféry, oceánů a pevniny.“ Toto jasné stanovisko teď z webu EPA zmizelo. Agentura současně smazala také stránku popisující klíčové ukazatele změny klimatu – stoupající hladinu moří a ubývající arktický led.

Změna klimatu se projevovala už v 19. století, zjistila studie
Ilustrační foto: Změna klimatu způsobena lidskou činností

Americký prezident Donald Trump opakovaně vystupuje proti obnovitelné energii, volá po větší těžbě na území Spojených států a jeho administrativa učinila škrty v té oblasti výzkumu a vývoje, jejímž cílem je zmírnit dopady klimatické změny, připomíná agentura AFP.

Změna pravidel

„Na rozdíl od předešlých administrativ se Trumpova EPA soustředí na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň podporuje velký americký vzestup, nikoliv levicové politické agendy,“ řekla pro WP tisková mluvčí agentury Brigit Hirschová.

EPA provedla na webu ohledně klimatické změny ještě další čistku: smazala totiž také odpovědi na často kladené otázky jako „Existuje mezi vědci shoda, že lidská činnost způsobuje dnešní změnu klimatu?“ a dotazy ohledně toho, jaký dopad může mít změna klimatu na lidské zdraví. Z webu rovněž zmizely informace o dopadu změny klimatu na zdraví dětí a osob s nízkými příjmy.

Prosté vysazování stromů změnu klimatu nezastaví, varuje studie
Ilustrační foto

Výběr redakce

Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

10:56Aktualizovánopřed 22 mminutami
Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

před 2 hhodinami
Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, jeden člověk je v kritickém stavu

Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, jeden člověk je v kritickém stavu

před 2 hhodinami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

před 3 hhodinami
Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

před 4 hhodinami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

před 4 hhodinami
Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda chce zavést administrativní odvody

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající k tomuto jevu, jako jsou sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě, píše deník The Washington Post (WP).
před 1 hhodinou

Tetování poškozuje imunitu a může snižovat účinnost vakcín, zjistila studie

Průlomová mezinárodní studie, na níž se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd ČR, ukazuje, že běžně používané tetovací pigmenty mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Hned po aplikaci se barviva rychle šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách, kde přetrvávají celé roky. Výzkum zkoumal toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil, že pigmenty nejen zůstávají v kůži, ale také se trvale ukládají v imunitních buňkách.
před 2 hhodinami

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.
před 20 hhodinami

Dárce spermatu s genem způsobujícím rakovinu zplodil dvě stě dětí. Většině hrozí nádory

Dánská spermabanka, která dodává spermie pro umělé oplodnění po většině kontinentu, využívala celé roky jako dárce muže se vzácnou genetickou poruchou. Dvěma stovkám dětí, které díky jeho genetickému materiálu přišly na svět, tak hrozí rakovina. Některé už na nemoc zemřely, popsali výsledky rozsáhlé investigace novináři.
před 22 hhodinami

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
včera v 10:23

Archeologové objevili vrak egyptské bárky luxusu, tance a nevázanosti

Archeologové našli u břehů egyptského města Alexandrie vrak luxusní rekreační bárky z antických dob, napsala agentura AFP s odvoláním na Evropský institut podmořské archeologie (IEASM). Stáří plavidla se odhaduje na dva tisíce let a potápěči ho objevili na dně moře u královského ostrova Antirhodos, kde se nacházel palác dynastie Ptolemaiovců a chrám zasvěcený egyptské bohyni Isis.
včera v 10:03

Český výzkum zaostává a bude to ještě horší, obávají se vědci škrtů

Vědecké instituce včetně Akademie věd si stěžují na stamilionové úspory ve vědě, které navrhuje vláda v demisi. Mohou podle nich ohrozit řadu kvalitních dlouhodobých projektů. Podle ministra pro vědu v demisi Marka Ženíška (TOP 09) vědcům peníze, které pomohou ve financování nepedagogických pracovníků ve školství, chybět nebudou.
9. 12. 2025

Kouření se zapisuje do zubů. Stopy přežijí i staletí

Stopy kouření se zarývají hluboko do zubů kuřáků. A to tak intenzivně, že něco jako letokruhy lze v ústech najít i po letech.
9. 12. 2025
Načítání...