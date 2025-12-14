Desetitisíce Maďarů protestovaly kvůli zneužívání mladistvých ve státním ústavu

Desetitisíce lidí v sobotu demonstrovaly v Budapešti kvůli případu bití, ponižování a zneužívání ve státním výchovném zařízení pro mladistvé. Před několika lety takové jednání zachytila videa, která se teď dostala na veřejnost. Demonstranti procházeli ulicemi maďarské metropole s transparenty apelujícími na ochranu dětí. Někteří nesli plyšové hračky na znamení solidarity s oběťmi. Opozice, která protest svolala, případ považuje za systémové selhání.
Někdejší vedoucí výchovného ústavu je ve vazbě, mimo jiné kvůli podezření z provozování prostituce. Počátkem týdne maďarská vláda zařadila pět tamních nápravných zařízení pro mladistvé pod přímý policejní dozor, zatímco státní zástupci případ vyšetřují.
Maďarský premiér Viktor Orbán kauzu odsoudil. Lídr opoziční strany Tisza Péter Magyar ho ale vyzval k rezignaci s tím, že úřady podle něj nedokázaly zasáhnout dříve navzdory zprávám o pochybení. Zneužívání v zařízení zřejmě trvalo několik let, píše agentura Reuters.
„Každý den se objevují stále více odporné věci, které jsem v této zemi nepovažovala za možné,“ řekla Reuters Judit Vorosová, jedna z demonstrantů, kteří vyrazili protestovat k Orbánovým kancelářím na Hradním vrchu v Budapešti.
Pravděpodobně v dubnu čekají Maďarsko parlamentní volby. V průzkumech Orbánův Fidesz ztrácí před Magyarovou Tiszou, ačkoli například poslední průzkum budapešťského think-tanku 21 Research Center (21 Kutatóközpont) ukazoval pro Fidesz o něco lepší výsledky. Kauza kolem zneužívání mladistvých ve státním ústavu však zřejmě preference voličů opět může výrazně ovlivnit.