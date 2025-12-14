Desetitisíce Maďarů protestovaly kvůli zneužívání mladistvých ve státním ústavu


14. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Reuters

Desetitisíce lidí v sobotu demonstrovaly v Budapešti kvůli případu bití, ponižování a zneužívání ve státním výchovném zařízení pro mladistvé. Před několika lety takové jednání zachytila videa, která se teď dostala na veřejnost. Demonstranti procházeli ulicemi maďarské metropole s transparenty apelujícími na ochranu dětí. Někteří nesli plyšové hračky na znamení solidarity s oběťmi. Opozice, která protest svolala, případ považuje za systémové selhání.

Někdejší vedoucí výchovného ústavu je ve vazbě, mimo jiné kvůli podezření z provozování prostituce. Počátkem týdne maďarská vláda zařadila pět tamních nápravných zařízení pro mladistvé pod přímý policejní dozor, zatímco státní zástupci případ vyšetřují.

Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé
Záběr z bezpečnostní kamery zachycující násilí na mladistvém

Maďarský premiér Viktor Orbán kauzu odsoudil. Lídr opoziční strany Tisza Péter Magyar ho ale vyzval k rezignaci s tím, že úřady podle něj nedokázaly zasáhnout dříve navzdory zprávám o pochybení. Zneužívání v zařízení zřejmě trvalo několik let, píše agentura Reuters.

„Každý den se objevují stále více odporné věci, které jsem v této zemi nepovažovala za možné,“ řekla Reuters Judit Vorosová, jedna z demonstrantů, kteří vyrazili protestovat k Orbánovým kancelářím na Hradním vrchu v Budapešti.

Pravděpodobně v dubnu čekají Maďarsko parlamentní volby. V průzkumech Orbánův Fidesz ztrácí před Magyarovou Tiszou, ačkoli například poslední průzkum budapešťského think-tanku 21 Research Center (21 Kutatóközpont) ukazoval pro Fidesz o něco lepší výsledky. Kauza kolem zneužívání mladistvých ve státním ústavu však zřejmě preference voličů opět může výrazně ovlivnit.

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti
Ilustrační foto

Výběr redakce

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

před 3 mminutami
Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně devět lidí

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně devět lidí

10:20Aktualizovánopřed 13 mminutami
Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

08:51Aktualizovánopřed 51 mminutami
Desetitisíce Maďarů protestovaly kvůli zneužívání mladistvých ve státním ústavu

Desetitisíce Maďarů protestovaly kvůli zneužívání mladistvých ve státním ústavu

10:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

před 1 hhodinou
Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

08:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

00:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí

Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší prodemokratická strana v Hongkongu, Demokratická strana, v neděli oznámila své rozpuštění. S odvoláním na jejího předsedu to uvedla agentura AFP.
před 3 mminutami

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně devět lidí

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala devět mrtvých, policisté zastřelili jednoho z útočníků. Podle serveru BBC News o tom informovala australská policie. Nejméně jednáct lidí utrpělo zranění. Druhý podezřelý byl zadržen. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.
10:20Aktualizovánopřed 13 mminutami

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

Kambodža o víkendu uzavřela své hraniční přechody s Thajskem. To následně zavedlo noční zákaz vycházení v jihovýchodní provincii Trát. Boje se totiž rozšířily do pobřežních oblastí sporné části pohraničí, píše agentura Reuters.
08:51Aktualizovánopřed 51 mminutami

Desetitisíce Maďarů protestovaly kvůli zneužívání mladistvých ve státním ústavu

Desetitisíce lidí v sobotu demonstrovaly v Budapešti kvůli případu bití, ponižování a zneužívání ve státním výchovném zařízení pro mladistvé. Před několika lety takové jednání zachytila videa, která se teď dostala na veřejnost. Demonstranti procházeli ulicemi maďarské metropole s transparenty apelujícími na ochranu dětí. Někteří nesli plyšové hračky na znamení solidarity s oběťmi. Opozice, která protest svolala, případ považuje za systémové selhání.
10:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Po střelci, který je více než osm hodin po činu stále na útěku, pátrají na čtyři stovky policistů. Někteří studenti médiím popsali, jak se v budově školy skrývali i několik hodin.
00:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí

Polsko učinilo další krok k vybudování nejmodernějšího letiště v Evropě. Projekt nově dostal název Přístav Polsko. Rozhodla o tom vláda Donalda Tuska, která se k moci dostala přesně před dvěma lety. Právě v ekonomice nebo obraně slaví administrativa největší úspěchy. Vládnutí ale doprovází neshody s prezidentem i řada nesplněných slibů.
před 3 hhodinami

Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

Spojené státy plánují v Donbasu vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Kdo by ho měl spravovat, zatím není jasné. Podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa bude plán složitý, ale bude dobře fungovat. Významem oblasti se zabývala Zóna ČT24.
před 3 hhodinami

Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

Pro podezření z plánování útoku pomocí automobilu na vánoční trh v oblasti města Dingolfing v Dolním Bavorsku zatkla německá policie pět mužů. Policisté mají podezření na islamistický motiv chystaného činu. Informovala o tom v sobotu večer agentura DPA s odvoláním na generální prokuraturu v Mnichově. O případu píše také deník Bild.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...