Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.

Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, hrozí tsunami

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad také vydal varování před vlnou tsunami, která by mohla dosáhnout výšky až jednoho metru. Epicentrum zemětřesení se nachází v moři.
04:19Aktualizovánopřed 7 mminutami

Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.
Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým států schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
před 2 hhodinami

USA se chystají zabavit další lodě s venezuelskou ropou, píše Reuters

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o Ukrajině v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině.
před 4 hhodinami

Salvadorec, který se stal symbolem migrační politiky Trumpa, je na svobodě

Salvadorec Kilmar Ábrego García, jehož v březnu administrativa prezidenta Donalda Trumpa protiprávně deportovala, aby se pak do země vrátil, byl propuštěn z detenčního zařízení pro migranty. Stalo se tak na základě čtvrtečního rozhodnutí americké soudkyně, píše agentura AP. Garcíovi však nadále hrozí druhá deportace. Bílý dům oznámil, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.
před 5 hhodinami

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Přívalové deště zaplavily uprchlické tábory v Pásmu Gazy

Nad východním Středomořím vrcholí zimní bouře Byron. Dvoudenní srážkové úhrny na některých místech překročily dvě stě litrů vody na metr čtvereční. Déšť ještě zhoršil už tak těžké podmínky, v jakých žijí obyvatelé Pásma Gazy, neboť voda zaplavila stovky stanů v provizorních uprchlických táborech.
před 9 hhodinami
