Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.