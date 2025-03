Americká armáda ruší klimatické „woke“ výzkumy

Jednalo se o jeden z jeho nejrazantnějších kroků ve funkci, které se v nové administrativě prezidenta Donalda Trumpa ujal 25. ledna. Podle tajemníka ministerstva obrany Roberta Salessese by měly být změny oficiálně zveřejněné až v dubnu. „Pentagon přestane zbytečně utrácet, což naši armádu za minulé administrativy zpomalovalo, a to včetně programů spojených s takzvanou změnou klimatu a dalších woke programů,“ řekl.

Na dotazy CNN reagoval tiskový mluvčí obrany John Ullyot tím, že Pentagon úzce spolupracuje na hledání úspor se skupinou pro efektivitu státní správy (DOGE), spojovanou s miliardářem Elonem Muskem. „Zanícená klimatická horlivost a další woke chiméry levičáků nejsou součástí naší hlavní mise,“ uvedl.

Dopady klimatických změn na armádu

Studie Pentagonu z roku 2018 zjistila, že téměř polovinu všech amerických vojenských objektů ohrožuje počasí spojené se změnou klimatu. Vojenští a zpravodajští odborníci v uplynulém desetiletí identifikovali v řadě výzkumů potenciální bezpečnostní hrozby, které zahrnují přírodní katastrofy v hustě osídlených pobřežních oblastech a poškození amerických vojenských základen po celém světě.

Za předchozí administrativy vedené prezidentem Joem Bidenem Pentagon prohlásil, že zahrne riziko změny klimatu do vojenských simulací a válečných her.

Klimatické změny považuje za hrozbu i stále platný materiál americké armády, který ji označuje jako „násobič hrozeb“ – dělá tedy většinu již existujících problémů ještě složitěji řešitelnými.

Tyto výzkumy ale mají mnohem starší historii – sahá až do čtyřicátých let dvacátého století. Tehdy si totiž Američané uvědomili, že potenciální tání ledu v Arktidě může otevřít námořní trasy k jejich zemi, které do té doby byly neprostupné. S tím, jak stoupala vojenská důležitost Arktidy tím, že se Rusko stalo hlavním soupeřem USA, zajímala se americká armáda o to, jak se mění klima.