Nad dohodou o klimatu se smráká, státy mlčí ohledně nových cílů

Drtivá většina signatářů Pařížské dohody, ke kterým patří takřka všechny státy světa, nepředstavila klimatické cíle na další dekádu. V pondělí přitom uplynula lhůta dohodnutá před deseti lety. OSN doufá, že v návaznosti na tvrdou realitu v podobě teplotních rekordů tak většina zemí učiní do konce roku. Už jen proto, že svět stojí před další výzvou, kterou je velká spotřeba energií spojená s rozvojem umělé inteligence.

A navíc přichází prudce se rozvíjející umělá inteligence. S tou je spojená ohromná spotřeba energie. „Datová centra, která jsou páteří AI, využívají velké množství elektřiny a energie. V Evropě je velkou otázkou, co je bude pohánět. Zda to budou fosilní paliva, nebo obnovitelné zdroje,“ upozornila aktivistka proti fosilním palivům Jill McArdleová.

Do pondělí měly státy Pařížské dohody zaslat své nové ambicióznější plány na snižování emisí skleníkových plynů a přechod na udržitelnou energetiku pro příštích deset let. Drtivá většina z nich to však neudělala.

OSN navzdory naléhavosti krize a promeškané lhůtě jen nabádá k usilovnější práci. „Deset let po Paříži nebudeme mít splněné všechny závazky, ale přesně proto se musíme podívat na to, jak zapojujeme naše účastníky na nejvyšší úrovni. Jaký prostor vytváříme pro vedoucí představitele, aby uzavírali konkrétní dohody,“ prohlásil výkonný tajemník rámcové konvence OSN o změnách klimatu Simon Stiell.