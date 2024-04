Země EU by měly Ukrajině dodat další protivzdušné systémy i rakety, řekl Borrell

Země Evropské unie by měly poskytnout Ukrajině další protivzdušné systémy a rakety, které naléhavě potřebuje k obraně proti stupňující se ruské agresi. Před zasedáním unijních ministrů zahraničí a obrany to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ministři by podle něj měli odsouhlasit novou sadu sankcí proti Íránu za jeho nedávný útok na Izrael. Některé země chtějí hovořit také o dalším balíku protiruských sankcí, jehož podoba se však zatím teprve rodí. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) bude Praha znovu prosazovat svůj návrh na omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru.