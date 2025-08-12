Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyloučil stažení ukrajinské armády z Donbasu v rámci případné mírové dohody s Rusy, protože by to Kyjev připravilo o obranné linie a otevřelo Moskvě cestu k dalším ofenzivám, napsaly agentury Reuters a AFP, podle nichž se takto ukrajinský lídr vyjádřil před novináři. Podle agentury AP Zelenskyj řekl, že Kreml chce, aby se Ukrajina v rámci potenciální dohody o příměří stáhla z části Doněcké oblasti, kterou kontroluje Kyjev.
Zelenskyj vyloučil stažení ukrajinské armády z Donbasu
Očekává se, že prezident USA Donald Trump s ruským vládcem Vladimirem Putinem v pátek v největším městě na Aljašce Anchorage na dvoustranné schůzce projednají možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině a nepotvrzené zprávy z médií naznačují, že Putin řekl Trumpovi, že chce, aby mu Ukrajina předala části ukrajinské Doněcké oblasti, které Rusko nekontroluje, píše Reuters. Podle agentury AP o tomto požadavku v úterý informoval Zelenskyj, podle něhož mu tento ruský návrh sdělili američtí činitelé.
Průmyslový východoukrajinský Donbas tvoří společně Doněcká a Luhanská oblast. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022, přičemž ruská invazní vojska se od té doby zmocnila téměř celé Luhanské oblasti a v současnosti okupují také části Doněcké, Záporožské, Chersonské oblasti a menší území v Charkovské a Sumské oblasti. Moskva už v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský poloostrov Krym.
„Nestáhneme se z Donbasu (...), pokud se stáhneme z Donbasu – (opustíme) naše opevnění, náš terén, výšiny, které kontrolujeme – jasně tím otevřeme předmostí pro Rusy, aby mohli připravit ofenzivu,“ prohlásil podle AFP Zelenskyj. Podle AP také zdůraznil, že předání ukrajinského území Moskvě by bylo protiústavní.
Podle AFP pak ukrajinský prezident rovněž sdělil, že Rusové plánují nové pozemní útoky nejméně na třech místech fronty, aby vyvinuli tlak na Kyjev a vynutili si od něj ústupky.
Summit je vítězstvím Putina, míní Zelenskyj
Chystaný summit mezi Trumpem a Putinem označil ukrajinský prezident za osobní vítězství šéfa Kremlu. „Za prvé, sejde se (s Trumpem) na americkém území, což považuji za jeho osobní vítězství. Za druhé, vychází z izolace, protože se setkává na americkém území. A za třetí, tímto setkáním určitým způsobem odložil sankce,“ shrnul Zelenskyj.
O přípravách pátečních schůzky v úterý po telefonu diskutovali ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a šéf americké diplomacie Marco Rubio. Obě strany stvrdily záměr vést v pátek úspěšné jednání, uvedlo podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí na platformě Telegram.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý řekla, že o osobní setkání s Trumpem požádal Putin. Americký prezident se ho podle ní zúčastní s cílem lépe porozumět, jak lze válku ukončit. Schůzka pro šéfa Bílého domu představuje „cvičení v naslouchání“, jelikož bude přítomna pouze jedna strana konfliktu, dodala mluvčí s tím, že Trump doufá v přítomnost Zelenského na dalším takovém summitu.
Evropští politici před summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v úterý v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán později prohlásil, že „Rusko válku vyhrálo“. Orbán čelí kritice za svůj příklon k Putinovi navzdory ruské agresi.