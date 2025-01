Zásoby plynu v Podněstří vystačí pouze 24 dní, tvrdí tamní úřady

Ruský Gazprom ukončil od Nového roku kvůli údajnému neuhrazenému dluhu dodávky plynu do Moldavska, odkud surovina putovala částečně také do Podněstří. Vedení Moldavska si zajistilo dodávky z jiných zdrojů, separatisté se ale o alternativy nepokoušeli. Nabídky pomoci odmítli nebo na ně vůbec nereagovali.

„Rusko to ale schválně nedělá. Víš proč? Hodlá poškodit politické vedení Moldavska. Teď celé Podněstří mrzne. A víš, komu připisuje vinu? Moldavsku. Moldavsko za to prý může, protože se nedokázalo dohodnout s Ruskem,“ vyjádřil se na svém Instagramu moldavský blogger Bara Serega.

„Kyjev má zásoby plynu a může ho také dostat od svých spojenců v Evropě. Následně je schopen ho během pár hodin dodat do moldavské plynové elektrárny s podmínkou, že z něj vyrobí elektřinu pro pravobřežní část země, ale i pro Podněstří,“ uvedl politolog a člen podněsterského zákonodárného sboru Nejvyšší rady Anatolij Dirun.

Vedení v Tiraspolu už se nezmiňuje, zda by za dodávky elektřiny bylo ochotné platit. Pokud by Moldavsko například z humanitárních důvodů k dodávkám přistoupilo, energii by tím posílalo i na základny ruských vojáků, kteří jsou v Podněstří rozmístěni. Podle Moskvy jde o mírové jednotky.

Zelenskyj a Sanduová jednali o energetické krizi

Na společném řešení energetické krize v Moldavsku včetně Podněstří se měli ve středu v telefonickém rozhovoru dohodnout prezidenti Ukrajiny a Moldavska Volodymyr Zelenskyj a Maia Sanduová. Kyjev je připraven separatistickému regionu poskytnout zejména své uhlí, vyplývá z prohlášení obou stran, o nichž informovala agentura Reuters.

„Je velmi důležité udržet stabilitu, dát všem lidem v Moldavsku podmínky k mírovému životu a práci pro svou zemi, k překonání chudoby a k našemu společnému směřování do Evropské unie,“ uvedl ukrajinský prezident po telefonátu s moldavskou prezidentkou ve svém večerním videu. Zdůraznil, že krize je důsledkem ruského „pokusu manipulovat s energetickými zdroji“ s cílem poškodit proevropskou moldavskou vládu.