Český prezident Petr Pavel vystoupil s projevem na Valném shromáždění OSN v New Yorku. V úvodu své řeči zdůraznil, že OSN je organizací, která položila základy pro lepší a humánnější svět. Jde podle něj také o jedinou instituci, která umožňuje čelit globálním krizím dialogem. Prezident se vyjádřil i k ruské válce na Ukrajině. „Zintenzivnění ekonomického tlaku na Rusko je jediný způsob, jak agresora přivést k vyjednávacímu stolu,“ míní.
OSN položila základy pro lepší a humánnější svět, řekl Pavel
„Mír založený na platném mezinárodním právu, včetně územní celistvosti a práva na sebeurčení, je v zájmu nejen evropských zemí, ale celého mezinárodního společenství,“ prohlásil Pavel ve všeobecné rozpravě s odkazem na ruskou válku na Ukrajině. „Jakákoli budoucí mírová dohoda musí světu vyslat jasný signál, že agresor nesmí být odměněn a že hranice nelze měnit silou,“ dodal.
Kvůli ruské agresi proti Ukrajině podle českého prezidenta hrozí rozpad mezinárodního vládnutí založeného na vzájemném respektu, rovném partnerství a pravidlech, k nimž se země světa zavázaly. „To, co se dnes děje v Evropě, se zítra může stát kdekoli jinde – za jiných okolností, ale pod stejnou záminkou. Pokud Rusko v této nespravedlivé válce zvítězí, bude to znamenat vítězství hrubé síly. Přehlížet dnes Ukrajinu znamená dát volnou ruku příštím agresorům po celém světě,“ varoval prezident.
V té souvislosti také upozornil, že přijetí práva silnějšího by znamenalo konec multilateralismu. „Čekala by nás budoucnost, ve které by byla historie záměrně přepisována, lži by byly vydávány za fakta a pravda by pomalu mizela z řeči i paměti – což je pravý opak toho, za co většina našich národů v minulém století bojovala,“ poznamenala hlava státu.
Chartu OSN Pavel označil za „společný morální kompas“
Pavel při příležitosti osmdesátého výročí založení světové organizace připomněl, že Československo hrdě stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se stala „naším společným morálním kompasem“.
Pavel vyzdvihl přínos OSN v tom, že pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu, přispěla ke konci kolonialismu a spolu s dalšími bojovala proti hladomoru, chorobám, negramotnosti či chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa.
Český prezident zdůraznil, že OSN „významně pozvedla kvalitu života miliard lidí“, mimo jiné zlepšením přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ podotkl také Pavel, podle něhož OSN vytvořila prostor, kde se naslouchá i těm nejmenším národům. „Největším úspěchem OSN není dokonalost, ale její vytrvalost,“ zdůraznil.
Rada bezpečnosti OSN podle Pavla neplní své poslání
Prezident ovšem zároveň vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy Rusko, tedy jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, vede „nemilosrdnou válku“ proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání. Proto se podle něj Česko zasazuje o komplexní reformu Rady bezpečnosti, aby se stala „efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější“ a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů.
Hlava státu také připomněla, že se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2032 až 2033. Pokud ho získá, bude chtít především hájit mezinárodní řád založený na pravidlech.
Svět totiž podle Pavla potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že „se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější“.
Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, poté co byla Charta OSN ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Británií a většinou ostatních signatářských zemí. Chartu OSN předtím 26. června 1945 na konferenci v San Franciscu podepsalo padesát států.
Pavel se po vystoupení na Valném shromáždění OSN letecky přesune do Bostonu, kde na Harvardově univerzitě vystoupí s projevem nazvaným Sdílená síla v rozděleném světě: nové pojetí transatlantického partnerství. Po projevu ho čeká odlet zpět do Česka.