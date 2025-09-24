OSN položila základy pro lepší a humánnější svět, řekl Pavel


24. 9. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Projev prezidenta Petra Pavla na Valném shromáždění OSN
Zdroj: ČT24

Český prezident Petr Pavel vystoupil s projevem na Valném shromáždění OSN v New Yorku. V úvodu své řeči zdůraznil, že OSN je organizací, která položila základy pro lepší a humánnější svět. Jde podle něj také o jedinou instituci, která umožňuje čelit globálním krizím dialogem. Prezident se vyjádřil i k ruské válce na Ukrajině. „Zintenzivnění ekonomického tlaku na Rusko je jediný způsob, jak agresora přivést k vyjednávacímu stolu,“ míní.

„Mír založený na platném mezinárodním právu, včetně územní celistvosti a práva na sebeurčení, je v zájmu nejen evropských zemí, ale celého mezinárodního společenství,“ prohlásil Pavel ve všeobecné rozpravě s odkazem na ruskou válku na Ukrajině. „Jakákoli budoucí mírová dohoda musí světu vyslat jasný signál, že agresor nesmí být odměněn a že hranice nelze měnit silou,“ dodal.

Kvůli ruské agresi proti Ukrajině podle českého prezidenta hrozí rozpad mezinárodního vládnutí založeného na vzájemném respektu, rovném partnerství a pravidlech, k nimž se země světa zavázaly. „To, co se dnes děje v Evropě, se zítra může stát kdekoli jinde – za jiných okolností, ale pod stejnou záminkou. Pokud Rusko v této nespravedlivé válce zvítězí, bude to znamenat vítězství hrubé síly. Přehlížet dnes Ukrajinu znamená dát volnou ruku příštím agresorům po celém světě,“ varoval prezident.

Pokud chce národ mír, musí pracovat na zbrojení, prohlásil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při projevu na Valném shromáždění OSN

V té souvislosti také upozornil, že přijetí práva silnějšího by znamenalo konec multilateralismu. „Čekala by nás budoucnost, ve které by byla historie záměrně přepisována, lži by byly vydávány za fakta a pravda by pomalu mizela z řeči i paměti – což je pravý opak toho, za co většina našich národů v minulém století bojovala,“ poznamenala hlava státu.

Chartu OSN Pavel označil za „společný morální kompas“

Pavel při příležitosti osmdesátého výročí založení světové organizace připomněl, že Československo hrdě stálo mezi zakládajícími národy OSN a podepsalo Chartu OSN, která se stala „naším společným morálním kompasem“.

Pavel vyzdvihl přínos OSN v tom, že pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu, přispěla ke konci kolonialismu a spolu s dalšími bojovala proti hladomoru, chorobám, negramotnosti či chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa.

Vaše země jdou do pekla, prohlásil Trump směrem k Evropě
Donald Trump

Český prezident zdůraznil, že OSN „významně pozvedla kvalitu života miliard lidí“, mimo jiné zlepšením přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám. „Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje,“ podotkl také Pavel, podle něhož OSN vytvořila prostor, kde se naslouchá i těm nejmenším národům. „Největším úspěchem OSN není dokonalost, ale její vytrvalost,“ zdůraznil.

Rada bezpečnosti OSN podle Pavla neplní své poslání

Prezident ovšem zároveň vyjádřil přesvědčení, že v době, kdy Rusko, tedy jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, vede „nemilosrdnou válku“ proti Ukrajině, neplní Rada bezpečnosti ve vztahu k této agresi své poslání. Proto se podle něj Česko zasazuje o komplexní reformu Rady bezpečnosti, aby se stala „efektivnější, inkluzivnější, transparentnější, demokratičtější a odpovědnější“ a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů.

Odpovědí na ruskou agresi není appeasement, řekl Pavel v Radě bezpečnosti
Prezident Petr Pavel při projevu před Radou bezpečnosti OSN

Hlava státu také připomněla, že se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2032 až 2033. Pokud ho získá, bude chtít především hájit mezinárodní řád založený na pravidlech.

Svět totiž podle Pavla potřebuje silný a efektivní systém OSN, který bude schopen reagovat na dnešní globální výzvy, jinak hrozí, že „se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější“.

Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, poté co byla Charta OSN ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Británií a většinou ostatních signatářských zemí. Chartu OSN předtím 26. června 1945 na konferenci v San Franciscu podepsalo padesát států.

Pavel se po vystoupení na Valném shromáždění OSN letecky přesune do Bostonu, kde na Harvardově univerzitě vystoupí s projevem nazvaným Sdílená síla v rozděleném světě: nové pojetí transatlantického partnerství. Po projevu ho čeká odlet zpět do Česka.

Pavel mluvil se syrským prezidentem. Podpořil podmínečné uvolnění sankcí
Ahmad Šará a Petr Pavel
Načítání...