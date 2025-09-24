Pokud chce národ mír, musí pracovat na zbrojení, prohlásil Zelenskyj

Na všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN se svým projevem vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nedlouho po něm hlavy států a šéfů vlád z celého světa osloví také český prezident Petr Pavel. Zelenskyj na úvod svého vystoupení prohlásil, že pokud chce národ mír, musí pracovat na zbrojení. Mezinárodní právo nefunguje, pokud nemáte dostatečně silné spojence, dodal ukrajinský prezident s tím, že ani to nefunguje beze zbraní.
„Neexistují žádné bezpečnostní záruky, pouze přátelé a zbraně,“ sdělil Zelenskyj s tím, že to není ukrajinská volba, ale realita. „Můj lid by si zvolil jinou prioritu. Ukrajinci jsou pokojným národem a chtějí žít svobodně ve svém vlastním nezávislém státě, a proto investujeme do obrany,“ zdůraznil.
Ruská válka proti Ukrajině podle Zelenského probíhá dál. „Každý týden umírají lidé, a přesto není příměří, protože Moskva to odmítá,“ řekl dále ukrajinský prezident, který připomněl rovněž to, že Rusko uneslo tisíce ukrajinských dětí. „Některé z nich jsme získali zpět a já děkuji všem, kdo pomohli,“ dodal.
„Musíme využít vše, co máme, abychom donutili agresora zastavit tuto strašlivou válku, protože jedině pak budeme mít opravdu naději, že tento závod ve zbrojení nebude představovat katastrofu pro nás pro všechny,“ sdělil Zelenskyj s tím, že pokud je zapotřebí použít zbraně a vyvíjet na Rusko tlak, tak je nutno tak učinit, protože jinak bude (ruský vládce Vladimir) Putin válku prohlubovat. „Řekli jsme vám to již v minulosti, že Ukrajina je pouze první na řadě,“ dodal.
Putin chce podle Zelenského ve válce pokračovat tím, že ji bude rozšiřovat. „A nikdo si nemůže připadat v bezpečí,“ zdůraznil ukrajinský prezident, který připomněl několik nedávných incidentů, při nichž Rusko narušilo vzdušný prostor některých členských států NATO.
Vůči Rusku podle Zelenského musí jednat i Moldavsko. Moskva se totiž podle ukrajinského prezidenta snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Kišiněva. „A globální reakce opět není dostatečná,“ míní. Pokud Evropa bude podporu Moldavska odkládat, bude ji to podle Zelenského stát v budoucnu mnohem více.