Vybuchující pagery vyrobila izraelská tajná služba, píše NYT

Maďarská firma BAC Consulting spojovaná s vybuchujícími pagery v Libanonu byla od začátku nastrčená Izraelem, který chtěl dostat explodující zařízení do rukou členů teroristické skupiny Hizballáh, píše americký list The New York Times (NYT). Pagery ve skutečnosti vyráběli pracovníci izraelských tajných služeb, uvedl deník s odvoláním na trojici zpravodajců informovaných o operaci. Komunikační zařízení začala do Libanonu proudit před dvěma lety.