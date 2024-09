Pagery měly začít válku s Hizballáhem, Izrael odpal urychlil, tvrdí zdroje

18. 9. 2024

Za explozemi pagerů v Libanonu stojí Izrael, který dal výbušniny do zařízení, jež si před několika měsíci u tchajwanské firmy Gold Apollo objednalo libanonské teroristické hnutí Hizballáh, píše list The New York Times (NYT) s odkazem na nejmenované americké a další představitele. Gold Apollo ale tvrdí, že zařízení vyrobila maďarská společnost BAC Consulting. Výbuchy zabily dvanáct lidí a tisíce jich zranily. Vysoce postavený zdroj libanonských bezpečnostních složek řekl Reuters, že za operací stála izraelská tajná služba Mosad. Jeruzalém se k věci dosud nevyjádřil.

Izraelské tajné služby zachytily komunikační zařízení předtím, než dorazila do Libanonu. Do každého pak umístily výbušninu vážící několik desítek gramů a zabudovaly do něj spínač, kterým mohly pager na dálku odpálit, píše NYT. „Mosad do zařízení vložil plošný spoj s výbušným materiálem, který přijímá kód. Je velmi těžké ho jakýmkoliv způsobem odhalit. Dokonce ani žádným přístrojem nebo skenerem,“ popsal bezpečnostní zdroj agentuře Reuters. Obavy z vyzrazení operace Izraelské a americké zdroje sdělily webům Axios a al-Monitor, že Jeruzalém exploze původně plánoval jako první krok v „totální“ ofenzivě proti Hizballáhu, v posledních dnech se ale začal obávat, že se Hizballáh o plánu dozvěděl. „Byl to okamžik rozhodnutí: teď, anebo nikdy,“ prohlásil nejmenovaný americký činitel, když popisoval, jak Izrael Spojeným státům odůvodnil načasování útoku. Majitelé pagerů pak v úterý okolo 15:30 místního času (14:30 SELČ) obdrželi zprávu, která zdánlivě pocházela od Hizballáhu. Místo toho ale odpálila výbušninu, řekli NYT dva nejmenovaní činitelé.

Stovky zařízení explodovaly na jižním předměstí Bejrútu, které je baštou Hizballáhu, a v údolí Bikáa východně od metropole, kde rovněž působí tato teroristická organizace. Exploze byly podle svědků slyšet v Bejrútu i hodinu poté. Role firem z Tchaj-wanu a Maďarska Izrael zřejmě spiknutí připravoval několik měsíců, upozorňuje Reuters. Anonymní libanonský bezpečnostní zdroj uvedl, že Hizballáh si objednal pět tisíc pagerů u tchajwanské firmy Gold Apollo a obdržel je letos na jaře. „Výrobek nebyl náš. Měl na sobě jen naši značku,“ zdůraznil v rozhovoru pro Reuters šéf Gold Apollo a dodal, že i jeho firma se stala obětí incidentu. Zničené pagery měly na snímcích analyzovaných Reuters nálepky ve formátu odpovídajícím Gold Apollo. „Na základě dohody o spolupráci jsme dali oprávnění firmě BAC používat naši obchodní značku k prodeji výrobků v určených regionech, ale za design a výrobu produktů nese výhradní odpovědnost společnost BAC,“ tvrdí Gold Apollo. Vedení firmy upřesnilo, že tato smlouva trvala předchozí tři roky a umožňovala i výrobu pagerů, píše AP. BAC Consulting je podle svých internetových stránek maďarská poradenská firma. Společnosti Gold Apollo se zastala i vláda v Tchaj-peji. Tchajwanské ministerstvo hospodářství zdůraznilo, že „neexistuje žádný záznam o přímém exportu do Libanonu“. Firma podle jeho informací vyvezla od roku 2022 do srpna letošního roku 260 tisíc pagerů – především do Evropy a Spojených států. „Tyto produkty nemají potenciál výbuchu,“ konstatovalo podle BBC ministerstvo. Mrtvé děti a íránský velvyslanec bez oka Při útoku byly zraněny přes tři tisíce lidí, mezi dvanácti mrtvými je i osmiletá dívka, píše agentura AP. Libanonské ministerstvo zdravotnictví mluví o dvou mrtvých dětech. Mezi zraněnými je i íránský velvyslanec v Libanonu, který přišel o oko a druhé má vážně zraněné, informoval server The Times of Israel. Pagery podle Reuters využívali hlavně příslušníci Hizballáhu, včetně jeho bojovníků i zdravotníků. Teroristé je mají místo mobilních telefonů ze strachu z odposlechů.

Převoz zraněných po útoku na pagery do nemocnice v Bejrútu