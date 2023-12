Vučičova strana míří přes drahotu, aféry i masakry k dalšímu volebnímu vítězství

Vučić působil v 90. letech v éře Slobodana Miloševiće jako ministr informací a následně orodoval za vstup země do EU. Nyní balancuje mezi Západem a Východem, když na rozdíl od většiny evropských zemí udržuje vztahy s Moskvou. Strana SNS, v níž v květnu jako předseda skončil a které nyní vede kampaň, se prezentuje jako středopravá. Podle švýcarského politologa a profesora Daniela Bochslera z Bělehradské univerzity Vučić sází hlavně na „klientelismus a populismus, okořeněný trochou nacionalismu“. Prezident navíc dostává obrovský prostor v médiích, řekl Bochsler serveru Swiss Info .

Oproti posledním parlamentním volbám na jaře 2022 se nicméně atmosféra v zemi přece jen změnila. Popularita vládnoucí SNS, která tehdy získala 120 ze 150 křesel, postupně klesá, a opozice naopak vstupem do parlamentu posílila. I když opozici čítající ultranacionalistické strany či umírněnou koalici vedenou Marinikou Tepićovou rozděluje názor na řadu témat včetně otázky Kosova, jednotná zůstává v důrazu na základní cíl, kterým je návrat právního státu a opětovné posílení srbské demokracie.

Vládnoucí Srbská pokroková strana (SNS) se poprvé ujala moci v roce 2012 a od té doby vypadají předvolební období stále stejně, popisuje situaci v Srbsku v komentáři server Balkan Insight : Vučić vypíše volby, kdy se mu to hodí, lhůty pro kampaň a ověřování volebních listin jsou krátké, média jsou většinou pod kontrolou vlády a společností prostupují lži a strach, píše web.

Podle analytiků existuje hned několik příčin, které na podzim vedly Vučiče k vypsání předčasných voleb, jež se v poslední dekádě staly v zemi takřka tradicí. „Oficiálně Vučić vyhověl vládě. Ta požadovala vyhlášení předčasných voleb, které by měly zajistit ‚vyšší stupeň demokratičnosti‘ a snížení tenzí ve společnosti. Konkrétní motivy však pořád nejsou jasné. Zdá se, že se jedná o soubor vnitrostátních a zahraničněpolitických faktorů,“ myslí si Kovar.

Protesty kvůli hromadným vraždám

Srbskou společností letos v květnu značně otřásly dvě masové vraždy. První z tragédií se odehrála na bělehradské základní škole, kde jeden z žáků zabil osm svých spolužáků a člena ostrahy a zranil šest dalších dětí a jednoho učitele. O pouhý den později došlo k masakru ve dvou vesnicích u Mladenovace, kde střelec zabil osm lidí a dalších čtrnáct utrpělo zranění.

Podle opozice a kritiků z řad občanů měl oba masakry do značné míry na svědomí režim, který podle nich vytvořil ve společnosti atmosféru strachu, nenávisti a konfliktů. Občané v Bělehradě a na dalších místech poté vyšli do ulic pod heslem „Srbsko proti násilí“. Intenzita protestů v průběhu dalších měsíců sice již nedosahovala prvotních desetitisíců účastníků, nicméně demonstrace se konaly od května až do podzimního vyhlášení předčasných voleb, upozorňuje server Balkan Insight.

Vučić v důsledku hromadných vražd slíbil zpřísnění zákonů o držení zbraní a výrazné zvýšení pokut za jejich nelegální držení. V rámci snahy o celkové „odzbrojení Srbska“ pak odevzdaly do 8. června beztrestně své zbraně tisíce lidí. Země je ale podle agentury Reuters po válkách v 90. letech minulého století zaplavena statisíci nelegálně držených zbraní.