V poslední debatě před slovenskými prezidentskými volbami se poprvé sešli všichni kandidáti. Švec odstoupil

„Není to klid, ale desítky tisíc lidí jsou v ulicích. Lidé jsou v ulicích, protože i tato televize, kde se dnes nacházíme, se může stát státní televizi,“ řekl Korčok k návrhu ministerstva kultury výrazně posílit vliv státu na RTVS. Zákon by jako prezident vetoval.

Korčok naopak poukázal na to, že ohlašovaný klid zemi chybí, a to kvůli opakovaným velkým demonstracím v ulicích slovenských měst. Ty vyvolaly kroky nynější slovenské vládní koalice, ve které je Pellegriniho Hlas-SD druhou nejsilnější stranou.

V debatě zazněly výroky na podporu Ruska

Právě Pellegrini a Korčok by podle sondáží měli postoupit do rozhodujícího druhého kola volby hlavy státu. Pellegriniho kritizoval také expremiér Igor Matovič, který ho nepřímo označil za sluhu zločinu a mafie. Jako prezident bych nikdy neuděloval milosti za hospodářské zločiny, reagoval Pellegrini na kritiku Matoviče. Podle předsedy hnutí Slovensko (dříve OL'aNO) by se měla prezidentská pravomoc udílení milostí zrušit.

Harabin tvrdil, že jako prezident by udělal všechno pro to, aby Slovensko nebylo vtaženo do války proti Rusku. Odmítl rovněž protiruské sankce a zopakoval, že Ukrajině bránící se ruské invazi by Bratislava neměla posílat „ani jeden náboj“ a nepodporovat ji ani finančně. Vyslovil se naopak pro navázání ekonomické spolupráce s Moskvou. Na Ukrajině by podle něj měla proběhnou denacifikace.