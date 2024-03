Dezinformátoři jedou kampaň proti Korčokovi, ani Pellegriniho ale nemají rádi, říká „krotitel hoaxů“ Šnídl

Vidíme, že velká část je z Ruska. Ale není to tak, že by se tu šířil nějaký hoax ze Sputniku. Na Slovensku jsou nejvlivnějšími nositeli dezinformací konkrétní politici. To je rozdíl proti Česku. U vás to šíří Aeronet a různé obskurní weby, na Slovensku to říká předseda vlády. Říká lži pro ruskou propagandu, například o tom, kdo začal rusko-ukrajinskou válku.

To je úmyslně šířená lež nebo manipulace. Kdo dezinformuje, ten ví, že lže nebo uvádí zavádějící informace. Nemusí to být vyloženě lež. Důležité je, že je to úmyslná manipulace.

Někteří pomýlenci ve Slovenské národné straně (SNS) tomu věří, ve Smeru jsou spíš pragmatici. Ale nevidíme jim do hlavy. Možná, že když to někdo šíří dva roky, tak tomu nakonec sám uvěří. Takže nejde přesně říct, u kolika procent je to čistý pragmatismus a kalkul a kdo tomu autenticky věří.

Není to tak, že by jen převzali nějaký běžný hoax. Cíleně šíří dlouhodobý narativ, že za válku nemůže agresor. Nejde o jednorázové hoaxy. Jde o dlouhodobé ovlivňování veřejného mínění.

Původcem těchto dezinformací, které pak šíří Smer nebo Slovenská národná strana, je Kreml. Ten vyrábí ty narativy, které pak slovenští politici přebírají. Většinou to nedělají proto, že by tomu věřili. Vědí, že takto je zpracované jejich publikum. Vědí z průzkumů, že polovina Slováků si myslí, že za tu válku může Amerika nebo Ukrajina.

Před covidem možná nějaké vlny byly. Ale od té doby uživatelé na Facebooku denně vidí nějakou sprosťárnu, ať už se to týká covidu, vakcín, války, nebo za chvilku to bude klimatická změna.

Nedá. Část veřejnosti v tom žije celé roky. Covid přinesl záplavu dezinformací a to se pak přeneslo do tématu války. Před volbami akorát politici dezinformace více využívají. Ale ti, kdo dezinformacím věří, žijí v tom nastavení roky.

Třeba ministryně kultury Martina Šimkovičová. Ta se dostala do parlamentu díky tomu, že provozovala konspirační televizi Slovan. Je to postava dezinfo scény, kterou si předseda SNS Andrej Danko vybral na kandidátku, protože měla dosah na sociálních sítích. Díky tomu se stala ministryní.

Je prozápadní, umírněný, odmítá pozvání do jejich relací, před volbami byl relativně proukrajinský. Je to svým způsobem liberál, ale když s tím neuspěl, tak teď nadbíhá rusofilům. Ale oni vědí, že to není jejich člověk. To Harabin je autentický rusofil a konspirátor. Pellegrini je spíš střed.

Ze strany dezinfo scény ne. Někdy tak špitnou, že je to také „sluníčkář“, ale není to moc silné.

A tím pomáhají politikům. Protože když pak my novináři napíšeme něco kritického třeba o Pellegrinim, tak si čtenář řekne: „Ale to píší zaprodaná, protislovenská, mainstreamová média, kterým se nedá věřit.“

To je ten způsob, jak dezinformace ovlivňují volby. Volič se nerozhoduje podle toho, co by měl stát dělat, nebo jak by jeho fungování politici měli zlepšovat. Ale podle fiktivních hrozeb. To poselství je neřešte korupci, řešte nevládky. Tlačí narativ o tom, že existují protislovenští nepřátelé, jimiž mají být média, liberálové a nevládky a ty je třeba eliminovat.

Je to opravdu hlavně o dlouhodobém zpracovávání publika. Třeba o tom, co jsou hlavní problémy Slovenska. Normální člověk by řekl, že korupce a selhávání státu. A oni dlouhodobě zpracovávají své posluchače v tom smyslu, že nikoliv, že hlavními problémy jsou nevládní organizace, Amerika a Brusel.

Samozřejmě vždy musí šířit nenávist. Vůči komukoliv, kdo je proti nim. To znamená média, nevládní organizace, liberálové, Brusel, Západ. To je hlavní linie, do které se vždy jen zamíchá nějaké konkrétní téma.

Mají i data z Česka a je jasně patrné, že na Slovensku jsme na tom o mnoho hůř. To, co vám na Slovensku řekne polovina populace, vám v Česku řekne jen asi čtvrtina.

Minimálně polovina populace. To vychází z dat, která získal Globsec. Když nabídnete nějakou konspiraci, třeba že svět ovládají zlé elity budující totalitní světovládu, tak to za pravdivé tvrzení označí asi polovina populace. Polovina také souhlasí s dezinformací, že za rusko-ukrajinskou válku může Amerika nebo Ukrajina.

Ale myslím, že nejzajímavější jsou pro ně lidé na Facebooku. To je početná střední generace, tam jede nejvíc ta proruská, protizápadní a protimainstreamová linie ve smyslu „cokoliv, co řeknou média, je lež“.

A k tomu je tu větší nedůvěra k institucím. Lidé nevěří tak moc třeba lékařům, že covid skutečně škodil, nevěří médiím, že za válku může gauner Putin.

Další problém je, že mnoho mladých a chytrých lidí, kteří dezinformacím nevěří, ze Slovenska utíká. Když jich do Česka nebo dál na Západ odejde na dvě stě tisíc, tak v populaci chybějí. Je to jedno s druhým.

Jak se slovenská společnost dezinformacím brání? Říkáte, že přesvědčovat ty, kteří už jim věří, nemá smysl, tak co se dá dělat?

Například využívat sociální sítě. Mluvit tam o tom, o čem mluvíme teď. Tam si lidé tvoří názory. No a systémově je potřeba mediální výchova, příprava lidí na sociální sítě a jejich fungování už ve školách. Když už člověk na Facebooku je, tak už je pozdě. Důležitá je prevence. A taková mediální výchova se moc nedělá ani u vás.

A dělá to na Slovensku někdo?

Dělal to trochu stát, ale Smer to po vstupu do vlády rozmetal. Takže je to na občanech. Existuje třeba dobrý profil na Instagramu Mladí proti fašizmu, věnují se tomu některé nevládky, Slovenská debatná asociácia, média se trochu snaží na to upozorňovat. Ale podstatné je, že stát to nedělá, jsou to jen občanští aktivisté.

Sám dezinformace vyvracíte. Potýkáte se s hněvem davu na sítích?

Ano, potýkám, ale je to nesrovnatelné s tím, co zažívají ženy novinářky. Protože když se chce internet na někom vybouřit, tak žena je o mnoho vděčnější cíl. To vůbec nesouvisí s tím, kdo má pravdu. Řeší se, jak ta žena vypadá, jaký má osobní život, přejí jí znásilnění a aby nemohla mít děti a podobně.

S takovým typem hejtu se já nesetkávám. Mně říkají, že jsem nějak protislovenský. Ale je to skutečně nesrovnatelné s tím, co potkává ženy. Nemusejí být přitom ani veřejně aktivní. I když se málo známá žena ozve na sociálních sítích, hned se do ní pustí.

Vyvolal ve vás ten hejt někdy obavy o vlastní bezpečnost?

Já jsem několik trestních oznámení podával kvůli výhružkám, ale potřebu institucionální ochrany zatím nemám. Nejsem až tak vděčný terč. Nejsem tak známý a nejsem žena.