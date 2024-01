Pellegrini oznámil kandidaturu na slovenského prezidenta. Je favoritem spolu s Korčokem

První kolo prezidentských voleb se má uskutečnit 23. března, případné druhé kolo pak 6. dubna. Z lednového průzkumu agentury AKO pro TV Joj vyplynulo, že pokud by se první kolo konalo v lednu, vyhrál by ho Pellegrini se 40,7 procenta hlasů. Do druhého kola by s ním postoupil Korčok s 37,7 procenta hlasů.

Právě mezi těmito dvěma kandidáty se zatím dějí největší změny v preferencích. Zatímco Pellegrini si od listopadového průzkumu (40 procent) polepšil jen mírně, Korčok výrazně poskočil (v listopadu měl 30,4 procenta).