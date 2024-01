Hrozí, že stát rezignuje na ochranu občanů, varovala Čaputová před vládními změnami v justici

Místo vězení podmínka

Pachatel, který spáchá trestný čin krádeže vloupáním v domě či bytě a způsobí škodu do 350 tisíc eur, což pro většinu obyvatel Slovenska znamená majetek nabytý během celého jejich života, by podle vládní novely nemusel jít do vězení. Místo toho by dostal jen podmínku, píše slovenský Denník N.

V případě loupeže, kdy nevznikne škoda přesahující 35 tisíc eur, pachateli musí být přednostně uložen podmíněný trest nebo trest domácího vězení, popisuje změny server.

„Nikdo nezpochybňuje právo vládní většiny měnit jednotlivé politiky státu. Vyhrát volby ovšem neznamená možnost dělat všechno. Vyhrát volby znamená převzít na sebe největší díl odpovědnosti," uvedla Čaputová ve svém mimořádném projevu ve sněmovně. Nynější kabinet již čtyřnásobného premiéra Fica nastoupil do úřadu loni v říjnu.