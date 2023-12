Znepokojuje nás překotnost Ficových kroků, říká Jourová. Je to věc Slovenska, namítá Mach

Evropská komise (EK) je podle její místopředsedkyně Věry Jourové znepokojena překotností reformních kroků slovenské vlády, která začala proces rušení Úřadu speciální prokuratury a změny trestního zákoníku. Komise bude monitorovat, zda změny neohrozí efektivní boj proti korupci a zločinu. Vyčítat Slovensku rychlost změn je dle bývalého europoslance Petra Macha (SPD) ubohé. Česko podle něj speciální prokuraturu nemá, tudíž ani Bratislava ji nepotřebuje. „A navíc je to jejich věc,“ dodal. O tématu s nimi v Událostech, komentářích debatovali ještě ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a bývalý politik Michael Kocáb.

Samotné zrušení speciální prokuratury tak nemusí být nutně porušením zásad právního státu. „Vždy musíme počkat na to, až budou zákony u konce legislativního procesu. (…) V momentu, kdy je zákon účinný, komise hodnotí, zda nemůže vést ke zmíněným nedostatkům,“ doplnila Jourová. Teprve pak může Evropská komise přistoupit k případné sankci.

Evropská komise je znepokojena především překotností a rychlostí zásahů do prokuratury, do systému stíhání trestných činů, podotkla Jourová. „Slovenské reprezentanty jsme varovali, aby reformní kroky více a déle konzultovali s celou justiční sférou a různými zájmovými skupinami.“

Mach podotkl, že Česká republika speciální prokuraturu nemá, tudíž ani Slovensko ji nepotřebuje. „A hlavně je to jejich věc,“ myslí si. „Podle smlouvy je na každé zemi, jak si tady ty trestněprávní věci uspořádá,“ uvedl dále s tím, že vyčítat Slovensku rychlost reforem je podle něj ubohé. „Kdyby naše vláda byla v některých reformách rychlá, udělala by lépe, pomalost není lepší,“ prohlásil.

Dle hudebníka a bývalého politika Michaela Kocába existuje předběžná důvěra či nedůvěra lidí politikovi, která se buduje na základě dlouhodobého kontextu jeho osobnosti. On sám slovenskému premiérovi Robertu Ficovi nevěří. „Intelektuálové a politici jsou zoufalí z toho, co tam (na Slovensku) překotně probíhá,“ uvedl. Fico podle něj přebírá roli „troublemakera“ po Polsku. „Ale má možnost se v tom ještě zastavit, zorientovat se a pochopit, co je naše evropská rodina v této rozbouřené politické době,“ míní.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) s vývojem na Slovensku spokojený není. „Musím říci, že překotnost prudkých změn v orgánech, které doposud vyšetřovaly kriminální činy samotného premiéra a jeho nejbližšího okolí, samozřejmě vyvolává nedůvěru,“ okomentoval.