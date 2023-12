Protivládní protesty na Slovensku sílí. Do ulic znovu vyšli lidé odmítající zrušení speciální prokuratury

Nespokojení obyvatelé Slovenska znovu vyšli do ulic demonstrovat proti nové vládě. Shromáždění zorganizovaly opoziční strany v reakci na návrh kabinetu premiéra Roberta Fica změnit trestní zákoník a také zrušit elitní útvar prokuratury, který se zabývá kauzami z doby předchozího vládnutí Ficovy strany Smer–SD. Zatímco minulý týden byla demonstrace jen v Bratislavě, na úterý už opozice svolala protesty také do několika dalších větších měst v zemi.

„Zápas, který začínáme, je zápasem o to, na které straně dějin bude Slovensko stát. Nemůžeme dopustit, abychom zanechali Slovensko na nesprávné straně dějin,“ řekla z pódia u Úřadu vlády ve slovenské metropoli bývalá diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová.

Dav už před začátkem protestu křičel „Dost bylo Fica“ nebo „Fico do basy“. Podle některých médií na demonstraci v Bratislavě znovu přišly tisíce lidí. Organizátoři vsadili na heslo „Zastavme je“.

Protesty organizuje opozice jen dva měsíce od nástupu nynějšího Ficova kabinetu do úřadu. Proti schvalování změn v trestním právu ve zrychleném režimu se už vyslovily Evropská komise, Spojené státy i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Fico pak minulý týden řekl, že s koaličními partnery udělá všechno pro schválení příslušných změn do konce letošního roku. Opoziční strany už ale ohlásily, že se pokusí vystoupeními svých poslanců ve sněmovně jednání parlamentu v této záležitosti co nejdéle prodlužovat.