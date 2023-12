Fico se snaží zrušit protikorupční útvar prokuratury, opozice svolává další protest

Speciální prokuratura

„Tím, že by Robert Fico speciální prokuraturu zrušil, respektive by ji začlenil do generální prokuratury, tak by se snížila akceschopnost státních zástupců, kteří se zabývají specifickým druhem trestné činnosti. Napříště by se prohloubila debata o tom, zda jejich práce nemůže být zpolitizovaná,“ řekl Bárdy.

V roce 2004 rozhodla tehdejší vláda Mikuláše Dzurindy, že je potřeba se vypořádat s korupcí a trestnou činností, ze které policie podezřívala tehdejší politickou reprezentaci, připomněl novinář.

„Vláda proto vytvořila jakousi nadstavbu generální prokuratury – to je právě speciální prokuratura, která se od roku 2004 zabývá závažnou trestnou činností i trestnou činností ústavních činitelů,“ shrnul a dodal, že je to do jisté míry samostatná složka prokuratury, která má specifické kompetence.

Aktuální dění Bárdy přirovnal k devadesátým letům, kdy na Slovensku vládl Vladimír Mečiar.