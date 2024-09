V obraně mořského dna jsme se hodně naučili, říká švédský ministr obrany

Švédsko vždy mělo zájem na bezpečnosti pobaltských států. Jaká by byla švédská role v rámci NATO, pokud by agresor zaútočil na Pobaltí?

A pak jsme samozřejmě ve velmi úzkém kontaktu jak s Kanadou, která je vedoucí zemí pro tuto bojovou skupinu, která se nyní chystá přejít na velikost brigády, tak samozřejmě i s Lotyšskem. Tam jsme mohli poskytnout nejlepší pomoc, protože my chceme přispívat do bezpečnosti Aliance.

My jsme tam znovu umístili pluk a také máme připravenou bojovou skupinu, která je schopná kombinovat jednotlivé složky švédských ozbrojených sil. Investovali jsme také do infrastruktury na ostrově.

Podle dostupných informací Švédsko plánuje na ostrov přesun až 4500 vojáků. Mohlo by to být v případě potřeby ještě více?

Z Baltu by se stal „alianční rybník“. Švédsko může vstupem do NATO lépe bránit Pobaltí

Je to velmi důležitý ostrov a my jsme se rozhodli na něm rozšířit naši vojenskou stopu kvůli zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí, jehož příčinou je především ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu.

Ostrov Gotland je na dostřel ruských raket Iskander a S-400 z Kaliningradské oblasti. Jak se změnil strategický význam této enklávy po vstupu Švédska do NATO. Někteří analytici tvrdí, že dříve představovala hrozbu a dnes je pro Rusko spíš slabinou. Co si o tom myslíte?

Také musíte zajistit, abychom znali správný právní rámec. Je to válka, nebo je to právní boj a použití právního jednání s cílem způsobit škody? To je jedna z otázek. A pak samozřejmě musíte mít silné situační povědomí, což znamená, že musíte mít dobrou meziagenturní koordinaci v rámci státní správy. Takže to jsou některé z lekcí, které jsme z toho vyvodili.

Zároveň máme správné prostředky a schopnosti, takže když došlo k poškození plynovodu Balticconector, mohli jsme vyslat naši loď pro záchranu ponorek Belos, aby naši lidé připluli, provedli ponor a zjistili, co se s potrubím stalo. Je klíčové mít takové schopnosti, pokud chcete chránit kritickou infrastrukturu na mořském dně.