Hranice ruského imperialismu musíme určit my, řekl Lipavský na Globsecu

Apel na zrušení limitů na západní zbraně

Dánská premiérka na Globsecu zdůraznila, že Kyjev musí dostat vše, co potřebuje pro svoji obranu. „Myslím, že musíme skončit s debatami o omezeních ve využití zbraní. Samozřejmě všechno musí být v souladu s mezinárodním právem,“ poznamenala.

Podle Frederiksenové neexistuje jiná možnost, než že Ukrajina válku vyhraje. „Pokud zvítězí Rusko, všichni prohrajeme. Nejen v Evropě, ale celosvětově,“ doplnila. Za chybu označila nedostatečnou reakci už na ruskou anexi Krymu v roce 2014.

Premiérka také uvedla, že souhlasí s tím, co říkali či říkají američtí prezidenti Barack Obama, Donald Trump či Joe Biden, tedy že Evropa musí plnit svůj úkol a dělat víc v zajištění vlastní obrany a v politice odstrašení.

Evropská unie je podle Frederiksenové nyní silnější než před pandemií, obdobím vysoké inflace či válkou na Ukrajině. Za zásadní považuje jednotu bloku, kterou ale v otázce podpory Kyjeva narušuje Maďarsko. „Kdyby to bylo 12 proti 15, to by byl velký problém pro nás všechny. Ale není to tak, je to 26 ku jedné, respektive jeden proti zbytku Evropy,“ uvedla. Unie dosud byla schopna se s takovou situací vypořádat, míní.