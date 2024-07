Rusko chce zasít v našich hlavách nejistotu, říká Landovský

Útoky na francouzskou železnici před a těsně po zahájení letní olympiády jsou podle předběžného vyšetřování cílené i na kapitalismus. Podle Landovského lze očekávat, že podobné incidenty budou pokračovat. „A to do té doby, než najdeme dostatečně účinný systém, kdy budeme odhalovat, řekněme, v reálném čase, kdo za těmi útoky stojí, co tím sleduje. Často u těch věcí ani vyšetřování nedoběhne svého úplného konce. Nevím, jestli se kdy dozvíme, kdo je zodpovědný za výbuch Nord Streamu,“ poznamenal končící velvyslanec.

Reakce mezinárodní komunity na hybridní útoky typu Vrbětice se liší, stejně jako samotné útoky, upozornil Landovský. „Některé jsou (vedené) přímo ramenem státní moci a některé jsou, řekněme, domluvené po internetu,“ podotkl. „Ale to neznamená, že nejsou nebezpečné. Je smutné, že dnešní svět je stále více a více na skluzavce k tomu, že jak občané, tak státy to berou jako nějaký nový normál,“ konstatoval.

„Moskva se snaží zasévat v našich hlavách nejistotu. A to je hlavní efekt těchto útoků, že se máte bát a že se máte demoralizovat a potom snadno poslouchat narativ, který se vám ta cizí moc, ať už to je Rusko nebo někdo jiný, snaží vnutit. Je to vlastně útok na vaši psychiku, na vaši morálku a na váš systém. Vy se máte cítit znejistěn, že nevíte vůbec, odkud útok přijde, a ztrácíte důvěru v to, že váš systém dobře funguje,“ říká velvyslanec.

Hledání nedostatků v bezpečnostním systému pak považuje za zdravou reakci na hybridní hrozby. „Když si to představíte jako třeba reakci těla, imunitního systému na nějaké hrozby, tak je to zdravá věc, že ona vás postupně zlepšuje v tom, co děláte, a vy jste potom připraven na nějaké intenzivnější útoky a na základě toho provedete velkou revizi svého bezpečnostního systému a zacelíte všechny díry,“ uvedl velvyslanec s tím, že protivník poté nemůže stejnou věc zopakovat.