V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média


Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici, píše v pátek web Meduza. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, podle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem.

Neznámý muž několikrát vystřelil na Alexejeva v obytném domě na severozápadě Moskvy a poté uprchl. Telegramové kanály Mash a Baza, které mají blízko k bezpečnostním složkám, tvrdí, že útočník Alexejeva střelil do zad. Další podrobnosti nejsou známé, uvedl web Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL).

Alexejev je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále běžně používá někdejší zažitá zkratka GRU.




Komunikace s Prigožinem

Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních „správců“ všech ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, píše Meduza. USA a Evropská unie na Alexejeva už dříve podle médií uvalily sankce.

Ve Velké Británii je navíc Alexejev obviněn z účasti na pokusu o vraždu Sergeje Skripala v Salisbury. Během vzpoury Jevgenije Prigožina v červnu 2023 nahrával generálporučík videopříspěvek pro bojovníky Wagnerovy skupiny a také osobně komunikoval s Prigožinem.

Alexejevův nadřízený Igor Kosťukov nyní vede ruskou delegaci při jednáních se Spojenými státy a Ukrajinou, jejichž další kolo se konalo ve středu a ve čtvrtek v Abú Dhabí, uvádí RFE/RL.

Od začátku ruské agrese na Ukrajině bylo spácháno několik atentátů na vysoké ruské důstojníky, Moskva z těchto útoků viní Kyjev. K některým případům se ukrajinská vojenská rozvědka přihlásila.

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici, píše v pátek web Meduza. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, podle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem.
