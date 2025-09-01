Ukrajinské úřady zadržely podezřelého ze spáchání vraždy bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije. Podle zpravodajských agentur Reuters a AFP to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Čin se stal v sobotu ve Lvově. Podle tamních představitelů se Parubij stal obětí střelce.
Ukrajinské úřady dopadly podezřelého z vraždy exšéfa parlamentu Parubije
„Všechny okolnosti této hrozné vraždy musí být objasněny,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Ukrajinský prezident také poděkoval policii za „rychlou a koordinovanou práci“. Ukrajinská média napsala, že Parubij se stal na ulici obětí střelce, který byl podle některých zdrojů oblečen jako kurýr roznáškové služby.
Ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že podezřelý byl zadržen v západní části země. „Nyní nelze sdílet mnoho detailů,“ popsal ministr. Podle něj byl však útok „pečlivě naplánovaný“. „Pohyby oběti byly prostudovány, byla naplánovaná trasa a byl promyšlen únikový plán,“ doplnil dále ministr.
Členem Nejvyšší rady, tedy parlamentu, byl Parubij od roku 2007. V současnosti byl poslancem za stranu Evropská solidarita Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petra Porošenka. Post předsedy parlamentu zastával v letech 2016 až 2019.
Parubij v posledních letech existence Sovětského svazu ve Lvově organizoval první protisovětské demonstrace, za politické aktivity byl dvakrát zatčen, uvádí Rádio Svoboda. Jeho příbuzní za druhé světové války byli příslušníky Ukrajinské povstalecké armády bojující proti Polákům, Sovětům i nacistům. Na začátku 90. let patřil Parubij k zakladatelům ultranacionalistické Sociálně-národní strany Ukrajiny, která se v roce 2004 přejmenovala na Svoboda.
V tom samém roce se podílel na takzvané Oranžové revoluci a později i na událostech z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.
Parubij patřil k vůdcům masových protestů v Kyjevě a stal se šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany, což je výkonný orgán pro otázky národní bezpečnosti a obrany. Bylo to v době, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a kdy proruští separatisté na východě Ukrajiny zahájili boje proti jednotkám Kyjeva.