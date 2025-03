Trump přeceňuje význam USA pro Ukrajinu. Jednání bylo prohrou i pro něj, říká politolog

Páteční roztržka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě je podle politologa a odborníka na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Zdeňka Kříže prohrou pro obě strany. Spojené státy mohou ukončit svou vojenskou podporu Ukrajině, mnohem horší scénář by však podle politologa byl, kdyby USA začaly blokovat podporu, kterou napadené zemi poskytují evropské státy.

Prohra a ztráta je to také pro Ukrajinu, která americkou pomoc potřebuje, řekl Kříž. „Bez případné americké pomoci by se Kyjevu bojovalo rozhodně mnohem hůře než s ní,“ upřesnil. Kříž však také podotkl, že Trump „velmi výrazně přeceňuje význam Spojených států pro Ukrajinu“.

Kříž také zmínil, že roztržka mezi prezidenty USA a Ukrajiny „ukazuje, že alespoň prozatím vliv Spojených států na Ukrajinu je mnohem menší, než se v Moskvě domnívají“. „A je otázkou, zda akcie Washingtonu v očích Moskvy poněkud neklesly, protože z toho, jak ta jednání (mezi USA a Ukrajinou) probíhala, vyplývá, že Ukrajina není ochotna kapitulovat, ani když o to Spojené státy stojí,“ uzavřel.

Podle Kříže je možné, že USA svou vojenskou pomoc napadené zemi ukončí. „Nejhorší by však bylo, kdyby USA začaly blokovat vojenskou pomoc Ukrajině, kterou poskytují evropské státy. Ty i ve zbraňových systémech, které se vyrábějí v Evropě, jsou na Spojených státech závislé – obsahují spoustu amerických komponentů, licencí, patentů a Spojené státy s jejich dodávkami do třetích zemí musí vyslovit souhlas. Strategicky autonomní je v této oblasti pouze Francie a i tam si nejsem úplně jistý, jestli je to ve všech těch hlavních zbraňových systémech autonomie stoprocentní,“ vysvětlil politolog.

Soukup mluví o „divadle“

Redaktor Českého rozhlasu Ondřej Soukup uvedl, že ze situace v Bílém domě měl pocit, že „je to takové divadlo a že to takto přinejmenším americká strana plánovala, protože všechny výtky (směrem k Ukrajině), které zaznívaly – ‚Nejste dostatečně vděční, my jsme vám zaplatili 350 miliard dolarů.‘ – nejsou pravda“.

Také zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová poznamenala, že „z Demokratické strany zaznívají hlasy, že to celé bylo předpřipravené a že schůzka neměla dopadnout dobře, protože kdyby se tak stalo, nehodilo by se to Vladimiru Putinovi“.