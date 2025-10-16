Trump oznámil, že se sejde s Putinem v Budapešti

Americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku, kterou Moskva rozpoutala na Ukrajině, informují agentury AP a Reuters s odvoláním na vyjádření šéfa Bílého domu po telefonátu s Putinem. Kdy se schůzka uskuteční, zatím není jasné. Příští týden se ale mají sejít vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy.
„Jsem přesvědčen, že dnešní telefonická konverzace vedla k velkému pokroku,“ napsal ve čtvrtek večer SELČ Trump, který rozhovor označil za velmi produktivní. Vyjádřil přesvědčení, že příměří na Blízkém východě, k jehož dosažení mu šéf Kremlu poblahopřál, pomůže ve snaze ukončit ruskou válku na Ukrajině.
Na závěr dvouhodinové konverzace, kterou Trump už během telefonátu označil za dlouhou, se prezidenti dohodli, že se příští týden setkají delegace obou stran. Tu americkou povede ministr zahraničí Marco Rubio. Kde se jednání uskuteční, zatím není jasné.
„Prezident Putin a já se poté setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti, v Maďarsku, abychom zjistili, zda můžeme tuto ‚neslavnou‘ válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit,“ uvedl také Trump, který chce v pátek o rozhovoru s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého přijme v Bílém domě.
Ve svém příspěvku Trump také zmínil, že velká část konverzace s Putinem se točila kolem obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy po skončení války. Tu Moskva zahájila v roce 2014 okupací Krymu a části Donbasu a eskalovala v únoru 2022 otevřenou invazí.