Trump se má v pátek sejít v Bílém domě se Zelenským

Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten neskrýval, že hodlá Trumpa požádat o další rakety Patriot k posílení protivzdušné obrany a také o střely s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery v hloubi Ruska. Ve čtvrtek ale Trumpovi zavolal ruský vládce Vladimir Putin, aby jej od dodávky Tomahawků Ukrajině odradil.
Tomahawky by – vzhledem k obavám Ruska z nasazení zbraní tak dlouhého doletu – mohly podle Zelenského pomoci přimět Moskvu k ukončení války proti Ukrajině, pokračující již čtvrtým rokem.
Vpředvečer washingtonské schůzky server Politico psal, že oba prezidenti také posoudí plány na přechod ukrajinských sil k útočným operacím, které by mohly změnit situaci na bojišti – a které však závisejí na dodávkách zbraní.
Ty už domlouvala s americkými zbrojovkami ukrajinská delegace vedená premiérkou Julijí Svyrydenkovou a šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem, která do USA odcestovala před Zelenským.
Po dvouhodinovém čtvrtečním telefonátu s Putinem americký prezident oznámil, že se s ruským vůdcem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit „neslavnou“ ruskou válku na Ukrajině. Trump hovořil o velkém pokroku, podobně jako po srpnové schůzce na Aljašce. Mír na Ukrajině to ale nezajistilo.