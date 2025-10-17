Trump se má v pátek sejít v Bílém domě se Zelenským


před 23 mminutami

Americký prezident Donald Trump se má v pátek v Bílém domě setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten neskrýval, že hodlá Trumpa požádat o další rakety Patriot k posílení protivzdušné obrany a také o střely s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery v hloubi Ruska. Ve čtvrtek ale Trumpovi zavolal ruský vládce Vladimir Putin, aby jej od dodávky Tomahawků Ukrajině odradil.

Tomahawky by – vzhledem k obavám Ruska z nasazení zbraní tak dlouhého doletu – mohly podle Zelenského pomoci přimět Moskvu k ukončení války proti Ukrajině, pokračující již čtvrtým rokem.

Vpředvečer washingtonské schůzky server Politico psal, že oba prezidenti také posoudí plány na přechod ukrajinských sil k útočným operacím, které by mohly změnit situaci na bojišti – a které však závisejí na dodávkách zbraní.

Ty už domlouvala s americkými zbrojovkami ukrajinská delegace vedená premiérkou Julijí Svyrydenkovou a šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem, která do USA odcestovala před Zelenským.

Trump naznačil poskytnutí střel Tomahawk Ukrajině, pokud Rusko neukončí válku
Americký prezident Donald Trump

Po dvouhodinovém čtvrtečním telefonátu s Putinem americký prezident oznámil, že se s ruským vůdcem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit „neslavnou“ ruskou válku na Ukrajině. Trump hovořil o velkém pokroku, podobně jako po srpnové schůzce na Aljašce. Mír na Ukrajině to ale nezajistilo.

Trump oznámil, že se sejde s Putinem v Budapešti
Vladimir Putin a Donald Trump před jednáním na Aljašce

