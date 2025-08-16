SledujteTrump zmínil summit s Putinem a Zelenským i bezpečnostní záruky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters, CNN, Ukrinform
SLEDUJTE: Speciální vysílání k summitu Trump–Putin
Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump se sešel s ruským vládcem Vladimirem Putinem na summitu na Aljašce. Po zhruba tříhodinovém jednání na společném brífinku ocenili vzájemné rozhovory, dohodli se také na příštím setkání. Toho by se měl prý účastnit také prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Šéf Bílého domu v následném rozhovoru pro Fox News uvedl, že s Putinem řešil možnou výměnu území mezi Moskvou a Kyjevem, podrobnosti však nesdělil. Oznámil také, že je na Zelenském, aby se s Kremlem dohodl. Ukrajinská diplomacie na to do sobotního rána zatím nereagovala.

Trump mimo jiné v rozhovoru také zmínil, že by se Kyjev a Moskva mohly domluvit na další výměně válečných zajatců. V otázce možných územních ústupků Rusku a případných amerických bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu se prý lídři „v zásadě shodli“.

On-line přenos

Summit Trump–Putin

  • 06:28

    Potvrdilo se mi očekávání, že schůzka (amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina) nemůže vůbec nic změnit na průběhu války,“ uvedl bezpečnostně-politický analytik Martin Svárovský (KDU-ČSL). Šéf Kremlu Vladimir Putin dle jeho názoru nemůže zastavit ruskou válku na Ukrajině, protože na schopnosti vést a vyhrát válku staví legitimitu svého vládnutí.

    Podle bezpečnostně-politického analytika Martina Svárovského (KDU-ČSL) nemohl summit USA a Ruska nic změnit na průběhu ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině
    Zdroj: ČT24
  • 06:05

    „Vzhledem ke všem katastrofickým předpovědím, kterými jsme byli bombardováni, za mě summit skončil dobře,“ zhodnotil setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „Trump nehodil Ukrajinu přes palubu,“ dodal.

    Podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého prezident USA Donald Trump „nehodil Ukrajinu přes palubu“
    Zdroj: ČT24
  • 05:52

    Americký prezident Donald Trump ruskému vládci Vladimiru Putinovi poskytl legitimitu, globální pódium, nulovou odpovědnost a nic za to nedostal, prohlásil lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer.

    Lídr senátorů za Demokratickou stranu Chuck Schumer
    Zdroj: Reuters/Leah Millis
K otázce možného summitu za účastni lídra Ukrajiny prohlásil, že je to nyní opravdu na prezidentu Zelenském, aby to udělal. „A řekl bych, že i evropské země by se do toho měly trochu zapojit,“ dodal Trump. Zelenskému prý při telefonátu, který následoval krátce pro skončení summitu, „poradil“, aby uzavřel dohodu o ukončení války na Ukrajině.

V rozhovoru s moderátorem Seanem Hannitym vyzdvihl šéf Bílého domu sílu ruské invazní armády. Té se Ukrajina brání už třetím rokem poté, co Moskva zahájila nevyprovokovanou, plnohodnotnou invazi na území sousedního státu. Zelenskyj ani žádný další zástupce ukrajinské diplomacie na summit na Aljašce pozváni nebyli.

Trump s Putinem jednali na Aljašce, k dohodě o Ukrajině nedospěli
Speciální vysílání

Agentura AFP však podotkla, že lídři Ruska a USA na summitu nedosáhli průlomu v otázce Ukrajiny a nenabídli novinky ohledně možného příměří.

Putin slibuje „pokrok v urovnání konfliktu“

Ruský diktátor na společném brífinku, v němž hovořil jako první, prohlásil, že „bylo potřeba situaci napravit“. Jednání s americkým prezidentem označil za konstruktivní a užitečné, Ukrajina dle něj byla jedním z témat schůzky. Počítá prý s tím, že Kyjev a Evropa nebudou bránit v tom, co nazval pokrokem v urovnání konfliktu. Ten rozpoutalo v únoru 2022 Rusko právě na příkaz Putina. Detaily šéf Kremlu nesdělil.

Trump prý s Putinem řešil možnou výměnu území mezi Moskvou a Kyjevem
Prezident USA Donald Trump

Putin také vyjádřil naději, že dohody uzavřené s Trumpem budou odrazovým můstkem pro urovnání konfliktu na Ukrajině a obnovení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. „Mám všechny důvody věřit, že pokud se vydáme touto cestou, můžeme co nejdříve dosáhnout ukončení konfliktu na Ukrajině,“ uvedl.

Dle ruského vládce existuje „obrovský potenciál“ pro budování obchodního a investičního partnerství mezi oběma zeměmi v oblastech, jako jsou energetika, technologie a průzkum vesmíru. A také v Arktidě.

Lipavský po summitu odsoudil ruský imperialismus, zdůraznil touhu Ukrajiny po svobodě
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.)

Putin americkou základnu na Aljašce po zhruba tříhodinovém jednání opustil. Zanedlouho z místa odletěl také šéf Bílého domu. Oba státníci tak Aljašku opustili přibližně po pěti hodinách, dodal server BBC. Původně přitom bylo oznámeno, že po jednání se obě delegace zúčastní společného oběda.

Na Putina vydal v souvislosti s únosy stovek ukrajinských dětí do Ruska zatykač Mezinárodní trestní soud. Rusko tato obvinění popírá. V tomto ohledu však návštěva Aljašky nebyla pro ruského vládce problematická, neboť Rusko a Spojené státy autoritu soudu neuznávají.

Média: Trump a Putin odjeli z letiště na jednání spolu jedním vozem
Donald Trump s Vladimirem Putinem v limuzíně amerického prezidenta

Na výsledky summitu reagovala také světová média. Po vyjádřeních obou státníků, kteří společný brífink opustili bez odpovědí na dotazy novinářů, vydal komentář například list The New York Times. Podle něj je v případě Trumpa „velmi nezvyklé“, aby neodpovídal na dotazy médií.

Summit na Aljašce reflektovali i odborníci a komentátoři ve vysílání ČT24. Dle profesora historie Igora Lukeše z Bostonské univerzity byly karty od samého počátku „rozdány tak, že (ruský vládce Vladimir) Putin zvítězil ještě dřív, než sedl v Rusku do letadla,“ shrnul. Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn se obává, že výsledky jednání budou nevýhodné pro Ukrajinu. „Jediné, co máme, je, že Evropané se s tím budou muset smířit. Kdyby to bylo cokoli výhodného pro Ukrajinu, tak se s tím Evropané nemusí smiřovat, Evropané to chtějí,“ podotkl Foltýn.

Putin vzejde ze summitu posílený, shodují se komentátoři
Zbyněk Dubský

Další cla zatím nebudou

Trump několik dní před summitem pohrozil sankcemi proti Moskvě a sekundárními sankcemi vůči zemím, které kupují ruskou ropu – konkrétně především Indii a Číně, pokud nebudou podniknuty žádné kroky k ukončení války na Ukrajině. Dosud však prezident USA své hrozby nenaplnil, přestože dříve Putinovi stanovil termín pro souhlas s příměřím, který vypršel na začátku tohoto měsíce.

Předestřel také, že zatím o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu nemusí uvažovat. „Možná o tom budu muset přemýšlet za dva nebo tři týdny, ale teď o tom nemusíme přemítat. Myslím, že schůzka proběhla velmi dobře,“ míní.

Trump podle BBC možná opustil Aljašku „s prázdnýma rukama“
Ruský vládce Vladimir Putin na společném brífinku s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Po summitu Trump zároveň k tomuto tématu Fox News řekl, že po dosažení pokroku s Putinem odloží uvalení cel na Čínu za nákup ruské ropy. Zaměřil se ale na Indii, dalšího významného odběratele ruské ropy, a uvalil na dovoz do USA dodatečné clo ve výši 25 procent.

Trump zdvojnásobí clo na dovoz z Indie
Donald Trump
