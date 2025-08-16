Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský vládce Vladimir Putin by se měli sejít k jednání ve snaze ukončit ruskou válku proti Ukrajině. Po jednání se šéfem Kremlu na Aljašce to stanici Fox News řekl americký prezident Donald Trump. Zúčastnit schůzky by se prý mohl i on sám. Tvrdí, že s Putinem hovořil mimo jiné i o možných výměnách území mezi Moskvou a Kyjevem nebo bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Kyjev se zatím k těmto zprávám nevyjádřil.
Trump prý s Putinem řešil možnou výměnu území mezi Moskvou a Kyjevem
„Myslím, že to jsou body, o kterých jsme jednali a v zásadě se shodli,“ odpověděl na otázku ohledně možných územních ústupků Rusku a případných amerických bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Dodal, že znepřátelené strany by se rovněž mohly domluvit na další výměně válečných zajatců.
Předestřel také možnost schůzky mezi ruským diktátorem a ukrajinským prezidentem. „Myslím, že teď budou domlouvat schůzku mezi prezidentem Zelenským, prezidentem Putinem a mnou,“ řekl Trump v rozhovoru s moderátorem Seanem Hannitym. „Nyní je opravdu na prezidentu Zelenském, aby to udělal. A řekl bych, že i evropské země by se do toho měly trochu zapojit,“ dodal.
Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit do Anchorage pozván nebyl. Trump dával před summitem najevo, že jedním z účelů jednání je právě připravit možnou schůzku mezi Putinem a Zelenským.
Šéf Bílého domu dále prohlásil, že by prezidentovi Zelenskému poradil, aby se s Ruskem dohodl. „Podívejte, Rusko je velmoc a oni ne,“ řekl. Zpravodaj ČT ve Spojených státech Bohumil Vostal poznamenal, že rozhovor pro Fox News je jediným, který šéf Bílého domu na Aljašce poskytnul.
Otázka dalších cel
Předestřel také, že zatím nemusí uvažovat o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu. „Možná o tom budu muset uvažovat za dva nebo tři týdny, ale teď o tom nemusíme přemýšlet. Myslím, že schůzka proběhla velmi dobře,“ dodal.
Po summitu Trump řekl Seanovi Hannitymu z Fox News, že po dosažení pokroku s Putinem odloží uvalení cel na Čínu za nákup ruské ropy. Zaměřil se na Indii, dalšího významného odběratele ruské ropy, a uvalil na dovoz do USA dodatečné clo ve výši 25 procent.
„Vzhledem k tomu, co se dnes (v noci z pátku na sobotu, pozn. red.) stalo, si myslím, že o tom teď nemusím přemýšlet,“ řekl Trump o čínských clech. „Možná o tom budu muset přemýšlet za dva nebo tři týdny, ale teď o tom nemusíme přemýšlet.“
Trump v minulých týdnech pohrozil sankcemi vůči Moskvě, dosud je však oficiálně nevyhlásil, poznamenala agentura Reuters. Ke kroku nepřistoupil ani poté, co vládce Kremlu ignoroval termín pro příměří, který Trump stanovil na začátku tohoto měsíce.