Tři katarští představitelé zemřeli při nehodě v Egyptě, kde bude summit o Gaze

Tři katarští přední vládní úředníci zahynuli při autonehodě u egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, v němž se v pondělí koná summit k dohodě o ukončení války v Pásmu Gazy. S odvoláním na katarské velvyslanectví v Egyptě o tom v neděli informovala agentura Reuters. Další dva katarští představitelé dle ní utrpěli zranění.
Auto s Katařany se převrátilo v zatáčce na silnici 50 kilometrů od města, uvedly dříve zdroje Reuters. Těla zabitých katarských představitelů by mohla by repatriována do Dauhá během neděle. Zraněným se pak dostalo lékařské péče v místní nemocnici, píše Reuters.
Katarský vyjednávací tým společně s egyptským pomohl tento týden uzavřít dohodu mezi palestinským teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Obě strany souhlasily s první fází mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmí držených v Pásmu Gazy.
Válka vypukla v říjnu 2023, kdy židovský stát zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.
Nyní je v Pásmu 48 rukojmí, z nichž asi jen dvacet je stále naživu. Hamás unesené začne podle vysokého představitele tohoto hnutí propouštět v pondělí. Podle dohody má Izrael propustit 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 dalších zatčených od začátku války.