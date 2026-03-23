Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
Podle Die Zeit list Saarbrücker Zeitung výsledek pro SPD označil za katastrofu. Vedení strany v Berlíně se prý musí připravit na kritiku zevnitř strany. „Jedni mu budou vyčítat zradu levicového kurzu, pro druhé bude chyba odkládání zásadních reforem,“ uvedl deník. „Jak je možné, že v době nezaměstnanosti právě (bývalá) strana pracujících nedokáže bodovat?“ dodal.
„Ani oblíbený premiér Alexander Schweitzer nedokázal této katastrofě zabránit,“ píše deník Die Glocke z Oelde. Jaký dopad bude mít výsledek voleb na koalici CDU a SPD na spolkové úrovni, podle něj zatím nelze odhadnout. „Sociální demokraté se ale určitě nestanou poslušnějšími,“ dodal Die Glocke.
Další krize v německé sociální demokracii
Südwestpresse ve výsledcích vidí další krizi v sociální demokracii. „S ohledem na příští volby do Spolkového sněmu by se soudruhům mělo vlastně udělat špatně,“ napsal deník z Ulmu. „Mohlo by se – opět – vyměnit vedení. Ale věří snad někdo, že by to přineslo záchranu?“ ptá se deník.
SPD potřebuje k prosazení změn reformní sílu na spolkové úrovni, píše dále Südwestpresse. „SPD by měla být při nadcházejících reformách viditelná, ale ne jako brzdící síla,“ uvedl deník.
Neue Osnabrücker Zeitung se zaměřil na liberální Svobodné demokraty (FDP), kteří s dvouprocentním ziskem vypadli z dalšího zemského sněmu a tím i z jedné ze dvou zemských vlád. „Lze pochybovat o tom, zda se liberálové v tomto pro ně černém volebním roce ještě dokážou vzchopit,“ napsal. „Pro republiku je tento úpadek organizovaného liberalismu ztrátou,“ dodal list. FDP v březnu vypadlo také ze zemského sněmu v Bádensku-Württembersku, jež bylo dosud její baštou.
Volby v Porýní-Falci v neděli vyhrála CDU podle předběžných výsledků s 31 procenty hlasů. SPD skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. AfD, kterou zemská tajná služba v Porýní-Falci hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, získala podle průběžného sčítání 19,5 procenta hlasů. Do zemského sněmu se dostali ještě Zelení s necelými osmi procenty hlasů.
Západoněmecká spolková země Porýní-Falc sousedí s Francií, Lucemburskem a Belgií a má zhruba 4,1 milionu obyvatel. V hlavním městě Mohuči žije zhruba 220 tisíc lidí, dalšími velkými městy jsou Ludwigshafen, Koblenc, Trevír a Kaiserslautern. Hlasovat v neděli mohlo zhruba 2,95 milionu voličů.