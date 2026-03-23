Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.

Podle Die Zeit list Saarbrücker Zeitung výsledek pro SPD označil za katastrofu. Vedení strany v Berlíně se prý musí připravit na kritiku zevnitř strany. „Jedni mu budou vyčítat zradu levicového kurzu, pro druhé bude chyba odkládání zásadních reforem,“ uvedl deník. „Jak je možné, že v době nezaměstnanosti právě (bývalá) strana pracujících nedokáže bodovat?“ dodal.

„Ani oblíbený premiér Alexander Schweitzer nedokázal této katastrofě zabránit,“ píše deník Die Glocke z Oelde. Jaký dopad bude mít výsledek voleb na koalici CDU a SPD na spolkové úrovni, podle něj zatím nelze odhadnout. „Sociální demokraté se ale určitě nestanou poslušnějšími,“ dodal Die Glocke.

Další krize v německé sociální demokracii

Südwestpresse ve výsledcích vidí další krizi v sociální demokracii. „S ohledem na příští volby do Spolkového sněmu by se soudruhům mělo vlastně udělat špatně,“ napsal deník z Ulmu. „Mohlo by se – opět – vyměnit vedení. Ale věří snad někdo, že by to přineslo záchranu?“ ptá se deník.

SPD potřebuje k prosazení změn reformní sílu na spolkové úrovni, píše dále Südwestpresse. „SPD by měla být při nadcházejících reformách viditelná, ale ne jako brzdící síla,“ uvedl deník.

Neue Osnabrücker Zeitung se zaměřil na liberální Svobodné demokraty (FDP), kteří s dvouprocentním ziskem vypadli z dalšího zemského sněmu a tím i z jedné ze dvou zemských vlád. „Lze pochybovat o tom, zda se liberálové v tomto pro ně černém volebním roce ještě dokážou vzchopit,“ napsal. „Pro republiku je tento úpadek organizovaného liberalismu ztrátou,“ dodal list. FDP v březnu vypadlo také ze zemského sněmu v Bádensku-Württembersku, jež bylo dosud její baštou.

Volby v Porýní-Falci v neděli vyhrála CDU podle předběžných výsledků s 31 procenty hlasů. SPD skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. AfD, kterou zemská tajná služba v Porýní-Falci hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, získala podle průběžného sčítání 19,5 procenta hlasů. Do zemského sněmu se dostali ještě Zelení s necelými osmi procenty hlasů.

Západoněmecká spolková země Porýní-Falc sousedí s Francií, Lucemburskem a Belgií a má zhruba 4,1 milionu obyvatel. V hlavním městě Mohuči žije zhruba 220 tisíc lidí, dalšími velkými městy jsou Ludwigshafen, Koblenc, Trevír a Kaiserslautern. Hlasovat v neděli mohlo zhruba 2,95 milionu voličů.

Výběr redakce

před 13 mminutami
před 42 mminutami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
před 13 mminutami

před 1 hhodinou

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu 30 dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
před 4 hhodinami

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.
před 5 hhodinami

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
00:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi

Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.
před 8 hhodinami

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Lokální média označují výsledek za senzaci.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...