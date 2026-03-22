V Porýní-Falci volí nový sněm

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.
Spolková země Porýní-Falc sousedí s Francií, Lucemburskem a Belgií a hlasovat v ní může zhruba 2,95 milionu voličů.
Země byla dosud považována za baštu SPD. Její členové stáli v čele zemské vlády nepřetržitě od roku 1991. Podle posledních průzkumů by ale mohla v neděli těsně zvítězit CDU, která je 35 let v opozici. Sociální demokraty vedl do voleb zemský premiér Alexander Schweitzer, který je zároveň místopředsedou celoněmecké strany. Kandidátem křesťanských demokratů na předsedu zemské vlády je Gordon Schnieder.
Výsledek by mohl mít vliv na Merzovu vládu
Podle pozorovatelů bude mít výsledek voleb dozajista vliv na ústřední vládu kancléře Friedricha Merze, kterou tvoří právě CDU a SPD. Pokud SPD nakonec dokáže uhájit pozici nejsilnější strany, mohlo by to oživit konzervativní hlasy v CDU, podle kterých strana při vládnutí sociálním demokratům příliš ustupuje.
Kdyby naopak Schweitzer post premiéra neobhájil, byla by to další bolestivá porážka pro SPD. Už před dvěma týdny dosáhla strana v Bádensku-Württembersku historicky nejhoršího výsledku v jakýchkoli zemských volbách – dostala jen 5,5 procenta hlasů.
Kromě Porýní-Falce se v sobotu hlasuje také v Bavorsku, kde v druhém kole rozhoduje o starostech a primátorech více než 250 obcí a měst a vedení 29 zemských okresů. Pozornost se upírá hlavně na metropoli Mnichov, kde se utkají dosavadní primátor z SPD Dieter Reiter a jeho vyzyvatel ze strany Zelených Dominik Krause. Reiter vede bavorské hlavní město od roku 2014.