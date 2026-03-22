V Porýní-Falci volí nový sněm


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.

Spolková země Porýní-Falc sousedí s Francií, Lucemburskem a Belgií a hlasovat v ní může zhruba 2,95 milionu voličů.

Země byla dosud považována za baštu SPD. Její členové stáli v čele zemské vlády nepřetržitě od roku 1991. Podle posledních průzkumů by ale mohla v neděli těsně zvítězit CDU, která je 35 let v opozici. Sociální demokraty vedl do voleb zemský premiér Alexander Schweitzer, který je zároveň místopředsedou celoněmecké strany. Kandidátem křesťanských demokratů na předsedu zemské vlády je Gordon Schnieder.

AfD nezískala primátora v žádném z měst v Severním Porýní – Vestfálsku
Kampaň před volbami

Výsledek by mohl mít vliv na Merzovu vládu

Podle pozorovatelů bude mít výsledek voleb dozajista vliv na ústřední vládu kancléře Friedricha Merze, kterou tvoří právě CDU a SPD. Pokud SPD nakonec dokáže uhájit pozici nejsilnější strany, mohlo by to oživit konzervativní hlasy v CDU, podle kterých strana při vládnutí sociálním demokratům příliš ustupuje.

Kdyby naopak Schweitzer post premiéra neobhájil, byla by to další bolestivá porážka pro SPD. Už před dvěma týdny dosáhla strana v Bádensku-Württembersku historicky nejhoršího výsledku v jakýchkoli zemských volbách – dostala jen 5,5 procenta hlasů.

Kromě Porýní-Falce se v sobotu hlasuje také v Bavorsku, kde v druhém kole rozhoduje o starostech a primátorech více než 250 obcí a měst a vedení 29 zemských okresů. Pozornost se upírá hlavně na metropoli Mnichov, kde se utkají dosavadní primátor z SPD Dieter Reiter a jeho vyzyvatel ze strany Zelených Dominik Krause. Reiter vede bavorské hlavní město od roku 2014.

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU
Příznivci strany Zelených v německých zemských volbách v Bádensku-Württembersku

Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda zahájila v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily přes 100 lidí. Terčem útoku tří balistických střel se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
Ve Slovinsku začaly parlamentní volby, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců.
VideoKvětiny i památník. Rusové si připomínají dva roky od útoku na koncertní sál

Rusko si připomíná druhé výročí nejhoršího teroristického útoku za poslední dvě dekády. Islamistické komando v roce 2024 zaútočilo na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku nedaleko Moskvy, osudným se mnohým lidem stal i následný požár. Vyhořelý koncertní sál zůstal z piety neopravený, Rusové sem k fotografiím obětí pokládají květiny. Před halou vznikl památník se sochami vznášejících se jeřábů, které symbolizují duše zavražděných lidí.
Kubu postihl další celostátní výpadek sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dva útoky íránských balistických střel v sobotu večer zranily zhruba 100 lidí v jihoizraelských městech Dimona a Arad. Poblíž prvního z nich se nachází jaderné výzkumné centrum, které však zasaženo nebylo. Druhé město leží 30 kilometrů na sever. Je to poprvé, co se v americko-izraelské válce proti Íránu stalo terčem odvetného útoku Teheránu v Izraeli centrum jaderného výzkumu. Podle íránských médií jsou údery reakcí na ranní útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
WHO: Útok na nemocnici v Súdánu zabil nejméně 64 lidí

Útok na nemocnici v súdánském státě Východní Dárfúr zabil nejméně 64 lidí, mezi nimi jsou i děti. Úder podle šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který o něm informoval, vyřadil zařízení z provozu. Mezi oběťmi pátečního útoku jsou podle něj lékařský personál i pacienti. Počet obětí spojených s útoky na zdravotnická zařízení během súdánské války překročil 2000.
