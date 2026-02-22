Předvolební kampaň v Mnichově provází neobvyklý spor o surfařskou vlnu

Kampaň před březnovými komunálními volbami v bavorském Mnichově provází nezvyklý spor, jehož jádrem je přírodní surfová vlna na městské řece. Ta totiž zmizela při posledním čištění koryta a sportovci by ji rádi obnovili. Podle nich vše ale komplikují úředníci. A někteří kandidáti se snaží téma politicky vytěžit. Bez odpovědi ale zůstává klíčová otázka – kdo ručí za bezpečnost na vodě.
Surfařská vlna na říčce Eisbach v centru Mnichova je přírodního původu. Aby byla sjízdná celoročně, pomáhali si sportovci speciální konstrukcí. Vloni na podzim ale úřady konstrukci při čištění koryta odstranily. Surfařský spolek tak nyní usiluje o její návrat. Stěžuje si přitom na neochotu úředníků.
Sedmnáct let na vlně jezdil i Max Malsy-Mink ze spolku. „Dvacet lidí se baví o dřevěném prkně, které je asi osm metrů dlouhé a visí na pár lanech,“ stěžuje si.
Podle městské správy ale situace není tak jednoduchá. Vloni v dubnu totiž v řece zemřela třiatřicetiletá surfařka. Zachytila se pod vodou, dodnes není jasné proč. Město manipulaci s vodním tokem zakázalo a řeší otázku bezpečnosti.
Politici jsou pro obnovení vlny
„S rizikem dokážeme žít. A ručit za sebe budeme taky sami. Je to stejné, jako když má člověk nehodu při lyžování,“ namítá však Malsy-Mink. Překážky podle něj klade v první řadě městská správa, tedy úředníci, kteří teď zakázali i samotné surfování. Naopak politici jsou pro obnovení vlny – a to i současný sociálnědemokratický primátor Mnichova Dieter Reiter. Podle průzkumů v čele města asi zůstane.
Naopak kandidát ve čtvrti Altstadt-Lehel Aljoscha Lubos patří ve volbách mezi outsidery. Řídí řetězec nemocnic, které založil jeho otec. I on chce vlnu obnovit a dokonce slíbil, že na to věnuje půl milionu eur (asi 12 milionů korun). „Znamenalo by to záchranáře, nouzové tlačítko, defibrilátory, kamerový systém... Ale pochopitelně také kiosek, kde by si člověk mohl koupit svařené víno nebo v létě aperol,“ míní.
Komercializaci místa si ale surfařky a surfaři nepřejí. Provoz vlny podle nich nemusí stát ani euro. Kompromis s městem chtějí najít ještě do březnových voleb.
Surfovat je Mnichově možné i na jiných místech. Třeba na nejstarší říční vlně na světě na kanálu Flosslände. V provozu je ale jen od jara do podzimu.