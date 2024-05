Si ve Francii zahajuje cestu po Evropě. S Macronem probere obchod i ruskou agresi

Čínský vůdce Si Ťin-pching zahajuje dvoudenní návštěvu Francie. Oficiálně má jít o oslavu šedesáti let od navázání francouzsko-čínských diplomatických styků. Při své první cestě do Evropy od pandemie covidu-19 je tento týden očekáván také v Srbsku a v Maďarsku.

Čínský vůdce do Paříže dorazil už v neděli. Po příletu prohlásil, že vztahy mezi Čínou a Francií jsou vzorem mírového soužití a spolupráce mezi zeměmi s odlišnými systémy.

Během návštěvy západoevropské země, která potrvá do úterka, se Si setkává i s prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle médií s ním chce diskutovat mimo jiné o obchodních otázkách a o spolupráci v různých oblastech. Dále také o globálních problémech, zejména o klimatické krizi, či o mezinárodních konfliktech – včetně situace na Blízkém východě a ruské války proti Ukrajině.

„Výrazně roste čínská ekonomická podpora Rusku. Spojené státy nedávno zveřejnily seznam věcí, které Čína Rusku poskytuje. Nejsou to sice zbraně, ale jsou to v podstatě všechny věci podstatné k jejich výrobě jako nitrocelulóza, která se používá k výrobě trhavin, stroje na výrobu zbraní, některé náhradní díly do stíhaček a dalších letounů. Nebo i drony a satelitní snímky používané na bojišti,“ připomněla zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

„Dokonce existují satelitní snímky, které dokazují, že Čína poskytla kotviště ruské lodi, která figuruje na sankčním seznamu a která od loňského roku provedla minimálně jedenáct cest ze severokorejského Radžinu, odkud Rusko dováží zbraně, do ruských přístavů,“ dodala Šámalová.