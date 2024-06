Se správou hraničního přechodu v Rafahu by mohla pomoct obnovená mise EU

Horizont ČT24: V Rafahu by mohla obnovit činnost mise EU (zdroj: ČT24)

Izraelský válečný kabinet je ochotný omezit či dokonce pozastavit válečné operace, pokud to povede k propuštění 132 rukojmí. Není přitom jasné, kolik jich je ještě naživu. Jeruzalém signalizuje vstřícnost k americkému mírovému plánu. Ten mimo jiné počítá s oživením hraničního přechodu Rafah, který Egypt uzavřel v reakci na jeho obsazení izraelskou armádou. Nečekané řešení by mohla nabídnout Evropská unie.

Mělo to být bezpečné útočiště s přístupem k humanitární pomoci z blízkého hraničního přechodu. Místo toho před dopadajícími izraelskými bombami utekl z jihu Pásma Gazy podél egyptské hranice milion lidí. Jakmile sem dorazily izraelské tanky, Egypt hranici pro kamiony s jídlem i prchající Palestince uzavřel.

Rafah je jediný oficiální hraniční přechod mezi Gazou a Egyptem. Ještě před měsícem tu postávali ozbrojenci Hamásu. Ti odsud před sedmnácti lety vyhnali palestinskou policii a jejich evropské kolegy. Teď by se unijní mise mohla vrátit.

„Navrhl jsem ministrům – a dostal od nich zelenou – obnovení mise EUBAM (mise Evropské unie pro pomoc na hranicích, pozn. redakce). Jde o naši kontrolní pohraniční misi v Rafahu, která už léta spí a není aktivní. Mohla by sehrát užitečnou roli při pohybu osob z Gazy a do ní,“ míní šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Nečekaný kompromis by nyní mohla nabídnout polozapomenutá mise Evropské unie. Tu už oslovily nejmenované blízkovýchodní státy.

Mise EU do Pásma Gazy původně dorazila v roce 2005. Po ukončení izraelské okupace měla garantovat svobodný průchod i to, že tudy nebudou proudit zbraně pro Hamás. Nic z toho po svém stažení v létě 2007 ale zaručit nemohla. Přesto si každoročně zvyšuje rozpočet. Letos na 2,5 milionu eur, což je od začátku operace skoro dvojnásobek.

Tehdejší mluvčí vysoké představitelky zahraniční politiky EU Maja Kocijančičová v roce 2017 uvedla, že mise nadále funguje. Pomáhá například vybudovat kapacity palestinské samosprávy. „Aby se v budoucnosti, až to podmínky dovolí a budou se moct vrátit, mohli věnovat svým povinnostem dle mezinárodních standardů,“ dodala.

Mise EU na přechodu v Rafahu stojí miliony eur, i když zde pohraničníci už 10 let nejsou

Pohraniční mise Evropské unie sídlí v budově na předměstí izraelského Tel Avivu 110 kilometrů od hraničního přechodu mezi Gazou a Egyptem. Přes opakované žádosti České televize vedení odmítlo poskytnout informace o své činnosti. V posledním vyjádření pro ČT v roce 2017 uvedlo, že věc dál nebude možné komentovat.

V současnosti má mise EUBAM v Izraeli deset mezinárodních zaměstnanců a osm místních. Aby po dlouhých sedmnácti letech došlo k jejímu oživení a vyslání do Rafahu, bude potřeba jednomyslného schválení 27 členy EU.

„Všechny zainteresované strany to cítí jako potenciál, kdy se rozhoduje o jakémsi nultém stádiu poválečné Gazy,“ komentuje možnost zapojení mise EU v Rafahu zpravodaj ČT v Izraeli David Borek. Josep Borrell i Egypt požadují, aby se na misi nějakým způsobem podílela palestinská samospráva, nebo aby s ní byl postup alespoň koordinován, což by znamenalo první formální návrat Palestinské autonomie do Pásma Gazy, uzavírá zpravodaj.