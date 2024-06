Izrael zahájil operaci v uprchlickém táboře v centrálním Rafahu

Izraelská armáda oznámila, že zahájila operaci v uprchlickém táboře Jabna v centrální části města Rafah na jihu Pásma Gazy. Napsal to zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá teroristické hnutí Hamás, si izraelská ofenziva v posledních 24 hodinách vyžádala životy dalších 60 Palestinců. Data nelze bezprostředně nezávisle ověřit.