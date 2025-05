Počet migrantů mířících nelegálně do EU významně klesl

Počet migrantů mířících nelegálně do Evropské unie klesl za první čtyři měsíce letošního roku o čtvrtinu, uvedla ve středu unijní pohraniční agentura Frontex. Nejvíce podle jejích statistik proti stejnému období loňska ubylo lidí přicházejících balkánskou cestou, nejčastější trasou bylo centrální Středomoří, kde se počet migrantů téměř nezměnil.

Do zemí evropského bloku od ledna do dubna přišlo bez potřebných dokladů téměř 47 tisíc lidí, což je o 27 procent méně než před rokem. Téměř třetina z nich mířila často na zcela nevyhovujících plavidlech přes centrální část Středozemního moře k břehům Itálie. Na této trase zaznamenal Frontex nejmenší pokles proti loňsku, letošních 15 718 migrantů představuje tříprocentní úbytek. Nejčastěji tudy do Evropy přicházeli hlavně občané Bangladéše, ale také Pákistánu či Eritreje.