Izrael tvrdí, že kontroluje nárazníkovou zónu mezi Pásmem Gazy a Egyptem

Na začátku května izraelská armáda začala pozemní operace na jihu Pásma Gazy a u města Rafah. Hanegbi ve středu nejprve řekl, že díky tomu má Izrael pod kontrolou 75 procent nárazníkové zóny, která je často označována jako Filadelfský koridor, u hranice mezi Pásmem Gazy a Egyptem.

Armáda později uvedla, že už má „operační kontrolu“ nad celou touto zónou, která měří zhruba čtrnáct kilometrů. Na většině její délky má židovský stát své vojáky, jednu menší část však kontroluje ze vzduchu či za použití jiných zařízení, píše server The Times of Israel.

Kontrola nad tímto územím je podle Hanegbiho klíčová, protože oblast slouží pro pašování zboží a vojenského vybavení do Pásma Gazy. „Společně s Egypťany musíme předejít pašování zbraní (do Pásma Gazy),“ uvedl tento blízký spolupracovník premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel tvrdí, že Hamás už nemůže pašovat zbraně z Egypta, když je oblast pod kontrolou izraelských vojáků. K pašování sloužila palestinskému hnutí síť tunelů.

Dalších sedm měsíců bojů

K dalšímu možnému vývoji uvedl Hanegbi: „Předpokládáme dalších sedm měsíců bojů.“ To je podle něj nezbytný čas pro dosažení vytyčených cílů. „Vítězství pro nás znamená zničení vojenských kapacit Hamásu, návrat všech rukojmí a zaručení jistoty, že po konci války nebude z Pásma Gazy přicházet (pro Izrael) žádná hrozba,“ dodal.

O poválečné budoucnosti Pásma Gazy se podle něj stále jedná. Pro izraelskou vládu je prý klíčové, aby zajistila bezpečnost pro Izrael a aby „Palestinci byli zodpovědní za své životy“. „Nechceme vládnout v Pásmu Gazy,“ zdůraznil.

Jeruzalém současně oznámil, že v akci na jihu Pásma Gazy zemřeli tři vojáci, další tři utrpěli vážné zranění. Izraelské tanky pak měly znovu operovat i v Rafahu. Proti ofenzivě vedené na toto město se postavily i Spojené státy.

Důvod k přerušení dodávek zbraní Izraeli ale Bílý dům zatím nevidí. „Vše, co vidíme, naznačuje, že nepokračují v rozsáhlé pozemní operaci v obydleném centru Rafahu. Ale budeme situaci sledovat každým dnem a hodinou,“ řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

Podle údajů zveřejněných úřady v Pásmu Gazy, které kontroluje teroristické hnutí Hamás, za posledních 24 hodin bylo zabito 75 Palestinců a 284 jich bylo zraněno. Informace o obětech nelze nezávisle ověřit.