Jeden člověk zemřel a dva utrpěli zranění v důsledku ruského útoku na západoukrajinský Lvov, napsali podle serveru listu Ukrajinska Pravda na sociálních sítích starosta města Andrij Sadovyj a oblastí šéf Maksym Kozyckyj. Dalších dvanáct osob bylo zraněno po ruském útoku na Mukačevo, oznámila tamní městská rada. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy zasáhl útok na západě země také podnik významného amerického výrobce elektroniky.
Ruský úder na západě Ukrajiny zasáhl amerického výrobce elektroniky
Sybiha ráno sdělil, že Rusko v noci použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely s plochou dráhou letu k útokům na civilní a energetickou infrastrukturu. „Jedna ze střel zasáhla velkého amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu,“ napsal ministr s tím, že důsledkem byly škody a zranění.
Sybiha rovněž upozornil, že to nebyl první útok na americké firmy působící na Ukrajině a připomněl mimo jiné poškození kyjevských kanceláří společnosti Boeing dříve v letošním roce.
„(Je to) bez vojenské logiky nebo nutnosti, jen teror proti lidem, firmám a normálnímu životu v naší zemi,“ poznamenal šéf ukrajinské diplomacie s tím, že noční útok opět ukázal potřebu posilování protivzdušné obrany. Připomněl také význam snah směřujících k tomu, aby Moskva svou agresi ukončila.
Útoky na Lvov a Mukačevo
Cílem útoků byla i další západoukrajinská města. „Hlasitá noc ve Lvově. Nepřítel podnikl kombinovaný útok Šáhedy (drony) a raketami,“ napsal na Telegramu Sadovyj. Tlaková vlna podle něj poškodila okna a střechy desítek budov v okolí.
V Mukačevu byly v důsledku útoku poničeny sklady, uvedly úřady podle serveru Ukrajinska pravda. Hořet začalo v jedné z firem ve městě, radnice pak vyzvala obyvatele, aby prozatím neotevírali okna a nezdržovali se zbytečně na ulici.
Ukrajina se plnohodnotné ruské agresi brání od února 2022, ruské síly na ukrajinské území útočí drony a raketami prakticky každou noc. Podle informací médií v noci na čtvrtek ruské síly zasáhly také Luck, kde ale podle úřadů nebyl nikdo zraněn.
Agentura Unian noční útok označila za „masivní“, Rusové podle ní využili nejen drony nejrůznějších typů, ale také z letadel vypouštěné střely Kinžál a rakety Kalibr a Ch-101. Velký počet z nich přitom mířil právě na západní část Ukrajiny.
Kvůli ruskému útoku na západ Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky k případné ochraně polského vzdušného prostoru, informovala agentura Reuters. Polsko ve středu zaznamenalo pád dronu na svém území, podle vyjádření ministerstva obrany to byl ruský dron Šáhed bez výbušniny.