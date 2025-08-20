Do pole na východě Polska v noci na středu spadl dron, který explodoval. Dle polského ministerstva zahraničí šlo o ruskou verzi dronu Šáhed. Zdroj agentury PAP z polského ministerstva obrany uvedl, že vojenský dron neměl bojovou hlavici a jednalo se pravděpodobně o návnadu. Policisté podle agentury nalezli na místě ohořelé kovové a plastové předměty.
Do polského pole spadl ruský dron, oznámila Varšava
Mluvčí polského ministerstva zahraničí Pawel Wronski agentuře Reuters řekl, že objekt, který přes noc spadl do kukuřičného pole ve východním Polsku, byl ruskou verzí dronu Šáhed.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz prohlásil, že Rusko opět provokuje země NATO. „Opět máme co do činění s provokací ze strany Ruské federace, s ruským dronem. Zabýváme se kritickým okamžikem, v době, kdy probíhají diskuse o míru (na Ukrajině),“ dodal.
Polská armáda předtím oznámila, že v noci nezaznamenala narušení polského vzdušného prostoru z Ukrajiny ani z Běloruska.
Zprávu o výbuchu u obce Osiny v Lublinském vojvodství dostala policie kolem druhé hodiny ranní. „V kukuřičném poli jsme v okruhu několika desítek metrů našli ohořelé kovové a plastové úlomky různé velikosti,“ sdělil místní policista Marcin Józwik.
Výbuch ve třech blízkých domech rozbil okenní skla, ale nikdo nebyl zraněn.
Polsko je ve stavu zvýšené pohotovosti ohledně objektů vstupujících do jeho vzdušného prostoru od roku 2022, kdy zbloudilá ukrajinská raketa protivzdušné obrany, která reagovala na ruské bombardování, zasáhla jihopolskou vesnici Przewodow a zabila dva lidi.