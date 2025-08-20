Rusové v noci na středu podnikli dronový útok na Oděskou oblast na jihu Ukrajiny a podle místních úřadů zasáhli objekt palivové infrastruktury. Na místě probíhá rozsáhlá hasební operace, nasazený je i hasičský vlak. Údery zranily jednoho člověka a poničily také tamní přístav. V Sumské oblasti je po útoku bezpilotních prostředků zraněno dvanáct lidí včetně dvou dětí.
Rusko zasáhlo sklad paliva v Oděské oblasti
Šéf Oděské oblasti Oleh Kiper napsal, že ruský útok se odehrál v v Izmajilu na hranicích s Rumunskem a poškozeny byly objekt infrastruktury a výrobní prostory.
O útoku informovali také tamní záchranáři na Telegramu. „V důsledku zásahů vypukl rozsáhlý požár na objektu palivově-energetické infrastruktury,“ uvedli.
V Sumské oblasti je dvanáct zraněných
Ukrajinská policie zároveň oznámila, že v Sumské oblasti na severu země bylo při ruském dronovém útoku na město Ochtyrka zraněno dvanáct lidí včetně dvou dětí. Podle ní byl útok „cynicky“ veden vůči civilnímu obyvatelstvu – poškozen byl bytový dům, třináct rodinných domů, hospodářská budova a garáž.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že i jeho země čelila dronovým útokům. Protivzdušná obrana podle něj v noci zneškodnila 42 ukrajinských bezpilotních prostředků nad celkem devíti ruskými regiony. Úřad ve svých statistikách neuvádí, kolik dronů Ukrajina na Rusko vyslala. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Ukrajinci se čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců. Kyjev tvrdí, že útoky dronů na cíle v hloubi Ruska mají oslabit ruské válečné úsilí.