Ruská vojska obsadila další dvě vesnice v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, Popiv Jar a Ivano-Darjivku, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na uskupení ukrajinských sil, které má obranu tohoto úseku fronty na starosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ruské síly mohou v příštích dnech vystupňovat své útoky, aby vytvořily příznivější podmínky pro jednání.
Rusko dobylo další dvě obce, připustila ukrajinská armáda
„Nepřítel naše jednotky vytlačil a obsadil Popiv Jar. Snaží se rozšířit ovládanou oblast obce Nove Šachove a zesílit útok směrem na Ivanivku. Probíhají opatření k likvidaci nepřátelských sil,“ uvedlo ukrajinské uskupení na sociální síti. Informovalo rovněž o pokračujících ruských útocích u Pokrovska.
Ivano-Darjivka leží u města Siversk, Popiv Jar u města Dobropillja u Pokrovska, kde se ruským silám podařil v uplynulých dnech průnik do ukrajinské obrany až do hloubky deseti kilometrů.
Ukrajina hlásí i osvobození vesnic
V pátek pozdě večer ukrajinská média informovala s odvoláním na sbor Azov, že ukrajinští vojáci zastavili ruský postup u strategicky významného města Pokrovsk na východě země a osvobodili šest vesnic na tomto důležitém úseku fronty. O vyhnání nepřítele ze sedmi vesnic informovali podle serveru Ukrajinska pravda analytici z projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.
„Bráníme své pozice podél celé frontové linie a již druhý den po sobě máme úspěchy v některých extrémně obtížných místech v Doněcké oblasti, u Dobropillje a Pokrovska. (...) Pokračuje ničení okupantů, kteří se pokusili infiltrovat hluboko do našich pozic,“ napsal v sobotu na sociální síti Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem, generálem Oleksandrem Syrským.
Podle ukrajinské hlavy státu se ruská armáda v nadcházejících dnech může pokusit vystupňovat útoky na ukrajinské pozice, aby vytvořila příznivější podmínky pro rozhovory s globálními aktéry. „Zaznamenáváme pohyb a přípravu ruských vojsk. Samozřejmě tomu budeme čelit – v případě potřeby i asymetricky,“ konstatoval ukrajinský prezident a zdůraznil, že Ukrajina potřebuje být v silném postavení.