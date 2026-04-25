Rusko rozsáhle útočí na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina čelí rozsáhlému útoku ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a raket. Během noci na sobotu před tím varovalo ukrajinské letectvo na sociálních sítích. Ruské invazní jednotky zasáhly Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny a Charkov na severovýchodě země, doplnily úřady. Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky.
V Dnipru na jihovýchodě Ukrajiny v důsledku útoku vypukly požáry, jsou poškozené domy, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Později dodal, že ruský útok si podle předběžných udajů vyžádal raněné.
V Charkově ruský dron zasáhl výškovou budovu, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov ještě před půlnocí. Později informoval o zásazích v dalších dvou čtvrtích, poškozena byla i dopravní infrastruktura a plynové potrubí. Oběti dosud nebyly hlášeny.
„V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu, podniknutým prostředky vzdušného napadení, zahájily polské a spojenecké letectvo operace ve vzdušném prostoru,“ uvedlo velitelství polských ozbrojených sil. Do vzduchu vyslalo jak stíhačky, tak letoun včasné výstrahy, v pohotovosti jsou i pozemní systémy protivzdušné obrany.
„Tyto kroky mají preventivní charakter a jsou zaměřeny na ochranu vzdušného prostoru,“ vysvětlilo velitelství s tím, že síly a prostředky jsou připraveny neprodleně reagovat.