Rusko rozsáhle útočí na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina čelí rozsáhlému útoku ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a raket. Během noci na sobotu před tím varovalo ukrajinské letectvo na sociálních sítích. Ruské invazní jednotky zasáhly Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny a Charkov na severovýchodě země, doplnily úřady. Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky.

V Dnipru na jihovýchodě Ukrajiny v důsledku útoku vypukly požáry, jsou poškozené domy, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Později dodal, že ruský útok si podle předběžných udajů vyžádal raněné.

V Charkově ruský dron zasáhl výškovou budovu, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov ještě před půlnocí. Později informoval o zásazích v dalších dvou čtvrtích, poškozena byla i dopravní infrastruktura a plynové potrubí. Oběti dosud nebyly hlášeny.

Ilustrační foto: Ruští branci v Batajsku v Rostovské oblasti (říjen 2025)

„V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu, podniknutým prostředky vzdušného napadení, zahájily polské a spojenecké letectvo operace ve vzdušném prostoru,“ uvedlo velitelství polských ozbrojených sil. Do vzduchu vyslalo jak stíhačky, tak letoun včasné výstrahy, v pohotovosti jsou i pozemní systémy protivzdušné obrany.

„Tyto kroky mají preventivní charakter a jsou zaměřeny na ochranu vzdušného prostoru,“ vysvětlilo velitelství s tím, že síly a prostředky jsou připraveny neprodleně reagovat.

Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
„Prázdné Španělsko“ láká migranty do vylidněných venkovských oblastí

Při cestě z Madridu směrem na severovýchod se po dvou a půl hodinách jízdy jako první objeví zřícenina mohutného středověkého hradu na kopci nad obcí Molina de Aragón. Četné kostely, biskupský palác a hradby jsou dalšími pozůstatky někdejšího rozkvětu města. Časy se ale změnily.
Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Od počátku své plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu utrpělo Rusko trvalé ztráty zhruba milion a dvě stě tisíc vojáků, Ukrajina zhruba půl milionu, odhaduje nizozemská vojenská rozvědka MIVD. Ve své zprávě dále píše, že Moskva by mohla být připravená na regionální konflikt s NATO během jednoho roku po případném konci války s Ukrajinou.
Putin by se podle Kremlu mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě

Ruský vládce Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington Post a dalších médií, že americký prezident Donald Trump chce svůj ruský protějšek na setkání největších ekonomik světa do Miami pozvat. Trump tvrdí, že o pozvánce neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“.
