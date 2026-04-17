Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron


17. 4. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Dnipro či Oděskou oblast, kde na několika místech vypukly požáry. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.

Ukrajinské letectvo informovalo, že balistická střela a dvacet dronů zasáhly osm míst.

V Oděské oblasti poškodil ruský dronový útok objekty přístavní i dopravní infrastruktury, administrativní budovu a zasáhl obytné domy, uvedl šéf tamní správy Oleh Kiper. Na několika místech vypukly požáry, hasiči je už uhasili, uvedl regionální činitel na telegramu. Útok podle něj nikoho nezranil ani nezabil.

Rusko provedlo dosud nejsmrtelnější letošní útok na Ukrajinu
Následky ruského úderu na Kyjev

V Dnipru ranní ruský útok poškodil trolejbus, dva lidé byli zraněni, informoval náčelník Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.

Dva lidé byli zraněni také v Záporoží, píše Ukrajinska pravda s tím, že útok agresora poškodil obytné budovy a auta, ve městě také vypukly požáry. Jednoho zraněného hlásí Charkov.

Rusko údajně sestřelilo 62 dronů

Ruská státní agentura TASS v pátek s odvoláním na gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka napsala, že ve Vyborgském okrese tohoto regionu vypukl kvůli pádu trosek bezpilotního letounu požár v blíže neupřesněném skladu. Tvrdí, že nikdo nebyl zraněn. Informace nelze nezávisle ověřit.

Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila 62 ukrajinských dronů. Moskva informuje pouze o zlikvidovaných bezpilotních letounech, zásahy nebo škody ve svém hlášení zpravidla nezmiňuje.

Expert Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy o následcích ruských útoků na Ukrajinu
Dron v rumunském vzdušném prostoru

V době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, zaznamenalo Rumunsko cizí dron ve svém vzdušném prostoru, a to nedaleko jeho hranice s Ukrajinou. Dron následně z radarových obrazovek zmizel.

Rumunsko, členský stát Evropské unie a NATO, sdílí s Ukrajinou asi 650 km dlouhou hranici. Od začátku plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině v roce 2022 Rumunsko zaznamenalo několik incidentů, kdy ruské drony vlétly do jeho vzdušného prostoru či jejich trosky dopadly na rumunské území. Stává se tak například při ruských útocích na ukrajinskou infrastrukturu v oblasti ústí Dunaje, který tvoří hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem.

V polovině března Rumunsko k monitorování dronů, které zřejmě narušily jeho vzdušný prostor, vyslalo stíhačky.

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky
Knihovna v ukrajinském městě Novhorod-Siverskyj (13. 3. 2026)

K podobným incidentům v posledních měsících dochází v řadě členských zemí NATO. Na konci března zaznamenaly Estonsko a Lotyšsko aktivitu cizích dronů poblíž svých hranic s Ruskem.

Minulý měsíc se rovněž cizí bezpilotní letoun zřítil na území Litvy. Její premiérka Inga Ruginienéová tehdy uvedla, že šlo o zbloudilý ukrajinský dron, který byl součástí operace proti Rusku. Nedávno Vilnius hlásil i narušování svého vzdušného prostoru pašeráckými balóny z Běloruska a loni v létě do litevského vzdušného prostoru zabloudily z Běloruska dva drony, které používá Rusko při útocích na Ukrajinu.

Loni v září proniklo do polského prostoru devatenáct ruských bezpilotních strojů, což vyvolalo silnou kritiku ze strany Varšavy a jejích spojenců v NATO.

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne pasivní radar, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí pasivní radar. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
před 5 mminutami

Pokus o kupování hlasů. Bulharská policie zabavila stovky tisíc eur na úplatky

Bulharská policie za posledních 24 hodin zabavila dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů korun), které podle ní byly určeny na úplatky pro voliče před nedělními parlamentními volbami. Informovala o tom agentura EFE. Podle bulharské tiskové agentury BTA policie také kvůli uplácení voličů zatkla čtyři lidi. Ze zveřejněných informací není jasné, který voličský tábor měly peníze posílit.
před 17 mminutami

Chilský prezident Kast přijal ve svém sídle Pavla jako první zahraniční návštěvu

Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Po jednání Kast řekl, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Pavel na tiskové konferenci uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce.
03:05Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Izrael podle Libanonu porušuje příměří, Hizballáh zaútočil na izraelské vojáky

Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojáků na jihu Libanonu. Žádné škody ani oběti nejsou hlášeny. Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami, informuje Reuters.
před 9 hhodinami

Netanjahu potvrdil Trumpem oznámené příměří mezi Izraelem a Libanonem

Americký prezident Donald Trump oznámil příměří poté, co hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Později dodal, že příměří zahrnuje i Hizballáh. Příměří vstoupilo v platnost ve čtvrtek ve 23:00 SELČ. Izraelský premiér Netanjahu podle agentury Reuters oznámil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. Hizballáh toto odmítl. Dokument americké diplomacie o náplni příměří odchod izraelských vojáků z Libanonu rovněž nezmiňuje.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Česko podle prezidenta Filipín zadrželo muže podezřelého ve vlasti z korupce

České úřady podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zadržely muže zapojeného do korupční aféry, která na Filipínách vyvolala u veřejnosti kritiku a masové protesty. Obě země nyní podle prezidenta jednají o mužově předání, napsala agentura AP, která zároveň upozornila, že Filipíny nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o vydávání.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
