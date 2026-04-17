Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Dnipro či Oděskou oblast, kde na několika místech vypukly požáry. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
Ukrajinské letectvo informovalo, že balistická střela a dvacet dronů zasáhly osm míst.
V Oděské oblasti poškodil ruský dronový útok objekty přístavní i dopravní infrastruktury, administrativní budovu a zasáhl obytné domy, uvedl šéf tamní správy Oleh Kiper. Na několika místech vypukly požáry, hasiči je už uhasili, uvedl regionální činitel na telegramu. Útok podle něj nikoho nezranil ani nezabil.
V Dnipru ranní ruský útok poškodil trolejbus, dva lidé byli zraněni, informoval náčelník Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Dva lidé byli zraněni také v Záporoží, píše Ukrajinska pravda s tím, že útok agresora poškodil obytné budovy a auta, ve městě také vypukly požáry. Jednoho zraněného hlásí Charkov.
Rusko údajně sestřelilo 62 dronů
Ruská státní agentura TASS v pátek s odvoláním na gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka napsala, že ve Vyborgském okrese tohoto regionu vypukl kvůli pádu trosek bezpilotního letounu požár v blíže neupřesněném skladu. Tvrdí, že nikdo nebyl zraněn. Informace nelze nezávisle ověřit.
Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila 62 ukrajinských dronů. Moskva informuje pouze o zlikvidovaných bezpilotních letounech, zásahy nebo škody ve svém hlášení zpravidla nezmiňuje.
Dron v rumunském vzdušném prostoru
V době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, zaznamenalo Rumunsko cizí dron ve svém vzdušném prostoru, a to nedaleko jeho hranice s Ukrajinou. Dron následně z radarových obrazovek zmizel.
Rumunsko, členský stát Evropské unie a NATO, sdílí s Ukrajinou asi 650 km dlouhou hranici. Od začátku plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině v roce 2022 Rumunsko zaznamenalo několik incidentů, kdy ruské drony vlétly do jeho vzdušného prostoru či jejich trosky dopadly na rumunské území. Stává se tak například při ruských útocích na ukrajinskou infrastrukturu v oblasti ústí Dunaje, který tvoří hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem.
V polovině března Rumunsko k monitorování dronů, které zřejmě narušily jeho vzdušný prostor, vyslalo stíhačky.
K podobným incidentům v posledních měsících dochází v řadě členských zemí NATO. Na konci března zaznamenaly Estonsko a Lotyšsko aktivitu cizích dronů poblíž svých hranic s Ruskem.
Minulý měsíc se rovněž cizí bezpilotní letoun zřítil na území Litvy. Její premiérka Inga Ruginienéová tehdy uvedla, že šlo o zbloudilý ukrajinský dron, který byl součástí operace proti Rusku. Nedávno Vilnius hlásil i narušování svého vzdušného prostoru pašeráckými balóny z Běloruska a loni v létě do litevského vzdušného prostoru zabloudily z Běloruska dva drony, které používá Rusko při útocích na Ukrajinu.
Loni v září proniklo do polského prostoru devatenáct ruských bezpilotních strojů, což vyvolalo silnou kritiku ze strany Varšavy a jejích spojenců v NATO.
