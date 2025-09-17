První část amerického vojenského vybavení, za které platí spojenecké země Severoatlantické aliance, už míří na Ukrajinu, napsala ve středu agentura Reuters, která se odvolává na představitele NATO na Ukrajině Patricka Turnera. Spojenci v prvních dodávkách kupují od USA rakety Patriot k protivzdušné obraně, stejně jako střely do raketometů HIMARS, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
První americké zbraně, za něž platí spojenci NATO, míří na Ukrajinu
„Čtyři balíčky v rámci Seznamu prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL) byly zaplaceny a vybavení už proudí,“ řekl Turner. V úterý agentura Reuters napsala, že Spojené státy schválily první balíky zbrojních dodávek pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa v rámci tohoto nového mechanismu plateb.
„Neprozradím všechny podrobnosti, ale v těchto balíčcích určitě budou rakety Patriot a střely pro HIMARS,“ řekl podle serveru RBK-Ukrajina Zelenskyj na tiskové konferenci s předsedkyní Evropského parlamentu. Kyjev už podle prezidenta získal od spojenců na americké zbraně dvě miliardy dolarů (41 miliard korun) a do konce října se má tato částka zvýšit na 3,5 miliardy dolarů (téměř 72 miliard korun).
Šéf státu zároveň poznamenal, že jeho spolupracovníci pracují na tom, aby se mohl setkat s šéfem Bílého domu.
Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby podle zdrojů Reuters schválil až dvě dodávky v hodnotě 500 milionů dolarů (10,2 miliardy korun) za každou z nich.
Poprvé je přitom podle Reuters využit alianční program PURL, jehož prostřednictvím evropští spojenci platí za jednotlivé dodávky zbraní, které Ukrajina přednostně potřebuje. Ukrajina se brání od února 2022 rozsáhlé ozbrojené agresi sousedního Ruska a je na dodávkách západní zbrojní techniky stále do značné míry závislá.
Postupné zajišťování prostředků
Zelenskyj v polovině srpna uvedl, že se Kyjevu v rámci iniciativy dosud podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů. Celková hodnota pomoci, kterou chce NATO tímto způsobem pro Ukrajinu zabezpečit, je asi deset miliard eur (243 miliard korun).
Vojenská pomoc by podle představ NATO měla na Ukrajinu putovat zhruba ve dvou desítkách dodávek. Obsahovat mají vojenskou techniku, kterou nejsou evropské země schopny dodávat v takovém množství a tak rychle jako Spojené státy. Půjde například o technologie související s protivzdušnou obranou či o munici.