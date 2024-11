Při násilnostech v Amsterdamu bylo zraněno deset Izraelců

Nejméně deset Izraelců utrpělo zranění při násilnostech v Amsterdamu po čtvrtečním fotbalovém utkání izraelského týmu Maccabi Tel Aviv proti místnímu klubu Ajax. Podle portálu deníku The Times of Israel o tom informovalo izraelské ministerstvo zahraničí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval nizozemské úřady, aby proti útočníkům zakročily. Oznámil také, že židovský stát posílá do Nizozemska dvě letadla, aby fanoušky dopravila zpět do vlasti. Nizozemský premiér Dick Schoof Netanjahuovi slíbil stíhání útočníků a nepřijatelné antisemitské útoky odsoudil.